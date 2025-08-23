Tendencias

¡Un ataúd de oro y más! El excéntrico funeral de un popular empresario que se viralizó

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

Numerosos habitantes de Inglaterra quedaron sorprendidos por el excéntrico funeral que tuvo un empresario de la comunidad gitana, llamado Frank Thompson, el cual contó con varios aspectos más que curiosos.

Tabla de Contenido

Thompson murió el 2 de julio por una infección pulmonar, pero su funeral se llevó a cabo varias semanas después. Mientras tanto, sus seres queridos prepararon un funeral que impactó a propios y extraños.

Leer Más

pizza
Lo captaron con «las manos en la pizza»: Se robó una rebanada antes de entregarla y el video se hace viral
Perdió las piernas y casi muere, todo empezó con una comida recalentada
¿Cuáles son las mejores telenovelas en la historia de Latinoamérica? Este es el top 10, según la Inteligencia Artificial

De acuerdo al periódico Daily Mail, Thompson fue sepultado en un cementerio al sur de Londres el 29 de julio. Sus familiares buscaron darle un último adiós que nadie olvidara para enviar un mensaje vinculado a sus raíces gitanas.

@flowersbyannastout

RIP FRANK THOMPSON 🙏🏼 #laidtorest #rip #funeralsetup #funeralflowers #artificialfuneralflowers #bigheartfuneralflowers #bighearts #gatesofheaven #tarmac #tarmaclorry #hivis #shogunpickup #largegoldframes #hiredout #hired #gravesidesetup #funeralsetup #ottflowers #fyp #fy #foryoupage #foryou #flowersbyannastout #florist #irishtravellersflowers #irishtravellerfuneral #lorryfuneralflowers #viral #bestcustomers

♬ original sound – James Blunt

En primera instancia, su hijo ordenó un ataúd de oro macizo que tardó varias semanas en llegar a Inglaterra. Además, su familia hizo un recorrido del féretro en un Rolls-Royce por varias localidades de Inglaterra que marcaron la vida de Thompson.

THOMPSON NO ERA «OSTENTOSO»

Aunque muchos podrían pensar que el empresario preparó un funeral por todo lo alto, la historia es muy diferente. Esta despedida realmente fue organizada por sus hijos, que buscaron enviar un claro mensaje.

«Queremos mostrar al mundo que hay gitanos viajeros realmente buenos», dijo un familiar de Thompson al Daily Mail. «Nunca fue un hombre ostentoso, créanlo o no», dijo uno de los mejores amigos del fallecido.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS DETALLES SOBRE EL «EXTRAÑO VAMPIRO» FANTASMAL QUE HABITA EN LATINOAMÉRICA

Rolls-Royce en el que viajó el ataúd de Thompson. Foto: cortesía

«Podía tener todo lo que quisiera, pero mantenía un perfil discreto», aseguró. Según los amigos y seres queridos, Thompson «estaría orgulloso de lo que sus hijos hicieron por él» al preparar un funeral de semejante magnitud.

Una vez la familia adquirió el ataúd de oro, decidieron que no enterrarían a Thompson, sino que van a construir un monumento de mármol en su honor. Se espera que esta estructura esté lista en un año, aproximadamente.

Sus seres queridos aseguraron que Thompson era un «hombre encantador», reconocido por su «corazón de oro». Tras su muerte, su hijo y un amigo se encargaron del negocio familiar para mantener su legado.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Las abrumadoras imágenes de un incendio en planta automotriz de Luisiana, evacúan la zona y se teme lo peor
EEUU
«Se declaró culpable»: Este sería el castigo para hombre que amenazó a Trump con quitarle la vida
EEUU
Maduro ante escalada militar de EEUU: «No es tiempo de diferencias políticas ni de colores»
Venezuela