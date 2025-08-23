¡Un ataúd de oro y más! El excéntrico funeral de un popular empresario que se viralizó

Numerosos habitantes de Inglaterra quedaron sorprendidos por el excéntrico funeral que tuvo un empresario de la comunidad gitana, llamado Frank Thompson, el cual contó con varios aspectos más que curiosos.

Thompson murió el 2 de julio por una infección pulmonar, pero su funeral se llevó a cabo varias semanas después. Mientras tanto, sus seres queridos prepararon un funeral que impactó a propios y extraños.

De acuerdo al periódico Daily Mail, Thompson fue sepultado en un cementerio al sur de Londres el 29 de julio. Sus familiares buscaron darle un último adiós que nadie olvidara para enviar un mensaje vinculado a sus raíces gitanas.

En primera instancia, su hijo ordenó un ataúd de oro macizo que tardó varias semanas en llegar a Inglaterra. Además, su familia hizo un recorrido del féretro en un Rolls-Royce por varias localidades de Inglaterra que marcaron la vida de Thompson.

THOMPSON NO ERA «OSTENTOSO»

Aunque muchos podrían pensar que el empresario preparó un funeral por todo lo alto, la historia es muy diferente. Esta despedida realmente fue organizada por sus hijos, que buscaron enviar un claro mensaje.

«Queremos mostrar al mundo que hay gitanos viajeros realmente buenos», dijo un familiar de Thompson al Daily Mail. «Nunca fue un hombre ostentoso, créanlo o no», dijo uno de los mejores amigos del fallecido.

«Podía tener todo lo que quisiera, pero mantenía un perfil discreto», aseguró. Según los amigos y seres queridos, Thompson «estaría orgulloso de lo que sus hijos hicieron por él» al preparar un funeral de semejante magnitud.

Una vez la familia adquirió el ataúd de oro, decidieron que no enterrarían a Thompson, sino que van a construir un monumento de mármol en su honor. Se espera que esta estructura esté lista en un año, aproximadamente.

Sus seres queridos aseguraron que Thompson era un «hombre encantador», reconocido por su «corazón de oro». Tras su muerte, su hijo y un amigo se encargaron del negocio familiar para mantener su legado.