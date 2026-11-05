¿Tienes miedo al compromiso? Las claves para superarlo, según una experta

El miedo al compromiso no es falta de amor, sino un mecanismo de defensa para evitar que te lastimen. En el fondo, comprometerse asusta porque exige mostrarse vulnerable y aceptar que no puedes controlar el futuro.

«Los problemas de compromiso no necesariamente se derivan de no querer una relación», indicó Nari Jeter, terapeuta de parejas con licencia en Florida y coanfitrión de The Coupled Podcast a SELF.

«Puedes preocuparte por alguien y querer estar con ellos, pero simultáneamente también estar paralizado por esta idea de compromiso», acotó.

Después de todo, incluso en las asociaciones seguras, este concepto de «para siempre» puede sonar abrumador, como estar firmando su independencia o estar encerrada en una situación que no puede escapar, según Glamour 25.

SUPERAR EL MIEDO

Pensar en el «para siempre» abruma a cualquiera. El compromiso real se decide día a día, no para las próximas tres décadas.

Mantén tu espacio, una relación sana no es una jaula. Comprometerse significa armar un equipo con alguien, no renunciar a tu identidad, a tus amigos o a tu independencia. Pregúntate si le temes al abandono, al rechazo o a perder el control.

Sin embargo, estos son las claves para superar los problemas de compromiso

Aclara qué es lo que realmente te asusta Comprométete con el hoy, no con el “para siempre” Mantén una conversación sincera con tu pareja

SANAR EL PASADO

Casi siempre este miedo nace de heridas viejas, como haber crecido en un hogar con dinámicas familiares inestables o haber tenido una ruptura previa muy dolorosa.

Decirle a la otra persona «me interesas, pero ir rápido me da ansiedad» quita mucha presión de encima y evita que termines saboteando la relación. El compromiso se diseña a la medida de los dos. No tienen que seguir un manual tradicional; avancen al ritmo que les dé paz a ambos.

A la larga protegerse tanto para no sufrir tiene un precio muy alto: perderse la oportunidad de conectar de verdad con alguien. Superarlo es un proceso lento, pero totalmente posible.