Una tierna historia de supervivencia y afecto animal conmueve a los usuarios en redes sociales. En la reserva natural Pumakawa, ubicada en Córdoba, Argentina, un puma ciego llamado Estanislao Monte adoptó a dos cachorros de zorro.

Los pequeños animales llegaron al centro de rescate tras sobrevivir a un trágico accidente vial. Varios vecinos los encontraron a un costado de la Ruta 5 junto al cuerpo de su madre, quien murió atropellada.

Al quedar desamparados, los especialistas de la reserva decidieron integrarlos bajo el cuidado del felino, quien asumió de inmediato un rol protector.

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LA HISTORIA DE ESTANISLAO

Estanislao vive en este refugio de Villa Rumipal desde el año 2017. Fue rescatado siendo apenas un cachorro en un campo de General Cabrera tras sufrir un grave accidente con una máquina cosechadora.

El impacto le provocó la pérdida total de la visión y secuelas neurológicas que impidieron su regreso a la vida silvestre.

«Caminaba hacia atrás por miedo y chocaba con todo. Fue clave entender qué tenía para poder planificar cómo criarlo», explicó Kai Pacha, presidenta de la reserva.

Durante su crecimiento, el puma se crio junto a perros de su misma edad para ganar confianza y seguridad. Hoy en día, recibe atención veterinaria permanente y hoy devuelve ese cariño protegiendo a los dos pequeños zorros.