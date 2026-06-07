¿Terminators de la vida real? Así son los robots humanoides que podrían cambiar a los ejércitos tal cual los conocemos

El Instituto de Cognición Humana y de Máquinas de Florida (IHMC) desarrolló a Alex, un robot humanoide que podría convertirse en el soldado perfecto para operaciones militares de alto riesgo, máquinas con una destreza que guardan semejanzas con la famosa película Terminator y que podrían revolucionar los ejércitos tal cual los conocemos.

Este androide posee comportamientos impulsados por inteligencia artificial, herramientas de percepción sofisticadas y un diseño más ligero y rápido. La Oficina de Investigación Naval (ONR) financia este proyecto que acelera el despliegue de tropas totalmente robotizadas.

La institución científica busca validar el rendimiento del autómata en entornos reales y evaluar sus capacidades de respuesta frente a escenarios de peligro extremo. Los desarrolladores integran tecnologías de punta para optimizar la movilidad y autonomía de la máquina durante sus misiones en exteriores.

«Alex aprovecha la experiencia adquirida durante años de trabajo en controles y comportamientos integrados, así como en el diseño de hardware propio, para priorizar las pruebas y la experimentación fuera del laboratorio”, dice el comunicado del IHMC. Este nuevo robot optimiza de forma directa los hitos tecnológicos que la institución alcanzó previamente con Nadia, un modelo antecesor.

LOS PLANES PARA EL ROBOT HUMANOIDE ALEX

Robert Griffin, investigador sénior que lidera el equipo de desarrollo de Alex afirma que «la idea es empezar a impulsar el robot para que salga del laboratorio y convertirlo en un sistema que podamos llevar a diferentes lugares y probar lo que hemos hecho». La Marina de los Estados Unidos enfoca los objetivos de esta subvención en el diseño de controladores de última generación para operaciones en entornos urbanos.

El programa tecnológico contempla la exploración de edificios mediante un sistema avanzado de clonación de comportamientos y un entorno de simulación optimizado. Los creadores proyectan que Alex adquiera la resistencia y agilidad necesarias para operar con éxito en escenarios extremos, donde los humanos corren peligro mortal. La máquina asumirá roles de vanguardia en frentes de batalla militares y zonas afectadas por desastres naturales.

Los ingenieros del proyecto incorporaron potentes actuadores personalizados que disminuyen considerablemente el peso de la estructura metálica en comparación con el modelo anterior. Nadia registraba un peso aproximado de 100 kilogramos, mientras que el nuevo robot Alex reduce esa masa corporal a los 85 kilogramos. Esta mejora técnica incrementa sustancialmente la autonomía y velocidad de respuesta del sistema.

«A largo plazo, creemos que podemos aligerar mucho el cuerpo en sí, lo que nos permitirá centrarnos realmente en la velocidad y el rendimiento», dijo Griffin.

Cabe mencionar que la compañía Boardwalk Robotics, socia comercial del IHMC, presentó en noviembre de 2025 una variante inicial de este androide que no incluía extremidades inferiores.