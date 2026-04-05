¿Sufres de inflamación? Esta es la advertencia de un experto sobre su «peligrosidad»

El ámbito sanitario sitúa actualmente a la inflamación como uno de los focos de mayor preocupación, debido a su estrecha relación con el desarrollo de múltiples enfermedades, según Jaime Casado, reconocido experto en longevidad, quien advirtió de la gravedad de este proceso biológico.

«La inflamación es lo más peligroso que hay», alertó el especialista al analizar cómo este síntoma surge como consecuencia directa de conductas perjudiciales repetidas a largo plazo. En ese punto, mencionó que la falta de actividad física o una nutrición deficiente dejan una huella medible en el organismo.

«Cuando analizamos cánceres o patologías causadas por malos hábitos, esos marcadores inflamatorios te muestran cómo le ha afectado al cuerpo no haber tenido un buen ejercicio, una buena alimentación o no haber cuidado tu entorno», manifestó.

LA RECOMENDACIÓN DE CASADO

Para contrarrestar este cuadro negativo de la inflamación, el experto propone soluciones específicas que comienzan por «evitar la exposición a metales pesados». Casado menciona incluso situaciones cotidianas como los viajes aéreos, asegurando que «cuando nos subimos a ellos, generamos inflamación».

Los dispositivos tecnológicos y la radiación también representan riesgos para el equilibrio corporal, por lo que el especialista recomienda integrar sesiones de «trabajo de sauna» o recurrir a la «sauna infrarroja». Estos métodos permiten al organismo depurarse y mejorar su apariencia física, reseñó La Razón.

«Esto lo que hace es promover que tu sistema linfático remueva todos esos líquidos de desecho que produces por culpa de esa inflamación», reflejó el experto sobre los beneficios de estos tratamientos térmicos. La dieta también juega un rol crucial en la protección del sistema inmunológico.

«Cuando comes en sitios donde la comida es ultraprocesada, lo que estás haciendo es dañar directamente a la microbiota», indicó el profesional sobre el peligro de los productos industriales. Tal exposición constante daña la salud intestinal y compromete la calidad de la respuesta biológica.

Casado concluyó que el consumo de alimentos perjudiciales genera inevitablemente «estados inflamatorios que supone en la sangre una afectación directa», vinculando así los hábitos diarios con el estado real de los marcadores sanguíneos.