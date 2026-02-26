Spotify lanza polémica ‘urna musical’: «Tu banda sonora para siempre»

La empresa sueca Spotify, reconocida especialmente por su aplicación de música vía streaming, sorprendió a todos esta semana y anunció la primera urna musical que te ofrece «tu banda sonora para siempre».

Spotify anunció el martes una colaboración con la empresa Liquid Death para crear el Eternal Playlist Urn. Se trata del «primer altavoz inalámbrico del mundo diseñado para llevar tu música a un lugar inédito».

«Con un discreto altavoz Bluetooth integrado en la tapa, puedes conectarte desde cualquier dispositivo compatible y disfrutar de tu lista de reproducción favorita para siempre», detalló Spotify en su página web.

El comunicado afirmó que es una «pieza de colección» que ya está disponible en Estados Unidos, pero con solo 150 unidades disponibles. Por 495 dólares, podrías adquirir un objeto para que «quienes buscan llevar su amor por la música al siguiente nivel».

LISTA «ETERNA» EN SPOTIFY

Los propios usuarios podrán crear su «lista de reproducción eterna» en la aplicación. Ahora que los clientes podrán pasar la eternidad en la urna, Spotify dice que «se necesita música en el más allá».

«Estrenamos el Generador de Listas de Reproducción Eternas para los usuarios de Spotify en Estados Unidos», detalló la empresa. Además, confirmó que estas playlists también se podrán disfrutar en vida.

Los usuarios tendrán que responder preguntas como «¿Cuál es tu vibra eterna?» o «¿Cuál es tu ruido fantasma favorito?». Basado en tus respuestas y tu historial, Spotify creará «una mezcla personalizada para toda la vida… y más allá».

También puedes compartir tu lista eterna con tus amigos. Si llegas a adquirir una Eternal Playlist Urn, podrás sincronizarla directamente con el altavoz incorporado para conseguir «vibraciones de otro mundo».