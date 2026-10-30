¿Soltarías los globos? El susto que vivió una novia en plena sesión de fotos en Estambul que se hizo viral

Una novia vivió momentos difíciles cuando los numerosos globos decorativos que llevaba en la mano comenzaron a arrastrarla por efecto del viento, impidiéndole mantenerse en su lugar.

Entre los intentos por controlar los globos y continuar con las fotografías a orillas del Bósforo, en Estambul, la sesión no salió como esperaba y convirtió el momento en una anécdota inesperada.

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En el video se observa cómo varias personas corren para auxiliar a la mujer, sujetando su vestido y ayudándola a controlar los globos antes de que la situación pasara a mayores. La sesión tuvo que detenerse, pero las imágenes rápidamente llamaron la atención en redes sociales por el insólito momento.

EL INCIDENTE CON LA NOVIA

Las fuertes brisas empujaron con fuerza la gran cantidad de globos decorativos que la mujer sostenía, dificultando que pudiera mantenerse en pie.

El camarógrafo tuvo que correr de inmediato para sostenerla y evitar que perdiera el control o saliera impulsada.

Aunque en un inicio se difundió como una boda real, varios reportes señalaron que se trataba de una modelo de vestidos de novia realizando una sesión fotográfica comercial o promocional, reseñó NMás.