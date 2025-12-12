Será antes del fin de año: La inesperada predicción de Mhoni Vidente que pone en alerta a país latino

La pitonisa Mhoni Vidente, una de las más populares y virales de los últimos tiempos, advirtió durante su más reciente lectura de año que no habrá un fin de año tranquilo, y destacó dos eventos en particular.

En primer lugar indicó que la ola de frío seguiría arrasando con el clima en parte de México. «Vienen días claves completamente para México en todos los sentidos. El 12 porque es el día de la Virgen de Guadalupe y el 13 porque es la revelación total de todas las energías cósmicas en el mundo entero. Es la combinación perfecta para que lo que pidas y desees se te vaya a dar», explicó en el clip.

No obstante, alertó que esto no es todo y antes de que termine el año vaticinó que ocurrirá otro suceso, relacionado con un posible temblor. Mhoni Vidente aclaró que el movimiento telúrico no será de una gran magnitud pero, sí sería como un aviso de movimientos de energía.

«Se visualiza que viene una temporada de frío en estos días. También se ve que vaya a temblar el día 12 o 13, un sismo relativamente pequeño. Cuando tiembla esos días mágicos, es porque Dios está dando la señal o aprobación para cambiar», añadió.

En videos previos, Mhoni Vidente ha abordado con frecuencia el tema del cambio climático y los desastres naturales que podrían ocurrir en 2026. En esta línea se ha enfocado en activación de volcanes, temblores y climas muy contrarios a los habituales.