Seis métodos saludables que podrías aplicar a tu vida diaria para aliviar el estrés

Venezuela fue sacudida hace un mes por un devastador terremoto doble que dejó miles de fallecidos. A un mes de la tragedia, muchos ciudadanos han reconocido que sufren de un estrés continuado producto de la tragedia.

El estrés es una reacción normal ante algún cambio o desafío, pero si permanece durante varias semanas puede generar problemas de salud. El primer paso radica en reconocer la presencia de esta sensación y tomar las medidas correspondientes.

Ante el estrés, algunas personas recurren a comportamientos poco saludables, como pueden ser fumar cigarrillos, beber alcohol y comer en exceso. Incluso, algunos pueden llegar a dormir demasiado o muy poco. Ninguna de estas opciones brinda una solución real.

ESTRATEGIAS FRENTE AL ESTRÉS

La página web MedlinePlus, creada por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y clínica sin ánimo de lucro Mayo Clinic presentan distintas estrategias sanas y responsables para hacer frente al estrés. Estas son algunas de ellas:

Actividad física: especialistas insisten en que es una gran herramienta para aliviar el estrés. El ejercicio aumenta las endorfinas y otras sustancias químicas neuronales que incrementan la sensación de bienestar.

Dormir lo suficiente: en momentos de estrés el descanso es algo crucial para pensar con claridad y tener más energía, lo que hará que sea más fácil manejar los problemas. Lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas todas las noches.

Dieta saludable: consumir alimentos saludables brinda energía al cuerpo y la mente. Si se presenta el estrés, MedlinePlus desaconseja la comida con altos contenidos de azúcar, recomendando comer verduras, frutas, granos integrales y proteínas magras.

Buscar a otros: es posible que algunas personas opten por aislarse cuando sufren de estrés. Sin embargo, especialistas insisten en que lo ideal es acudir a familiares y amigos, a la vez que mantienen las relaciones sociales.

Meditación y yoga: las personas pueden sentir paz, calma y equilibrio al meditar. Por su parte, el yoga permite, a través de las distintas posturas y ejercicios de respiración, aliviar el estrés.

Hay que reír: en circunstancias como las actuales, reír parece sumamente complicado. Sin embargo, el buen sentido del humor y la risa aligera la carga mental, lo que estimula y alivia la respuesta al estrés. Por tanto, se recomienda ver una película de comedia, leer chistes o pasar un rato con los amigos.

En algunos casos, ninguna de estas herramientas consigue aliviar el estrés. Si las medidas de autocuidado no funciona, es recomendable acudir a terapia o buscar asesoramiento psicológico.