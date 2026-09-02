Santo Stefano, el restaurante que conjuga a Italia y Venezuela en Las Mercedes

El chef Stefano Cesana sigue apostando a Venezuela. Tras más de tres décadas dedicadas a este oficio, hoy está al frente de Santo Stefano, su nuevo restaurante de cocina Italiana artesanal en Las Mercedes.

No solo es un apasionado por los fogones, también ama viajar. Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Escocia, Tenerife y Tailandia, está entre sus países visitados. Pero durante años vivió en Toscana, Italia. Sin embargo, Venezuela ocupa un lugar especial en su historia.

En 2011 adquirió la mitad de San Pietro, en Las Mercedes, y entre 2014 y 2017 lideró La Scala, en Altamira. Aunque las dificultades externas lo llevaron a salir temporalmente del país, regresó año tras año en busca de un nuevo espacio para otro restaurante, reseña Bienmesabe.

Santo Stefano es para Cesana una forma de poner en una misma mesa dos partes de su historia: Italia, donde nació, y Venezuela, el país que decidió adoptar.

LO QUE OFRECEN EN SANTO STEFANO

El menú del restaurante Santo Stefano fue elaborado por Michele Broggi, chef de Florencia con experiencia en restaurantes con estrellas Michelin. Pero también amigo cercano de Stefano.

Broggi se quedó 40 días en Caracas para diseñar el menú y enseñar las recetas al equipo de cocina.

Esta propuesta gastronómica combina platos tradicionales italianos, como lasaña artesanal, los arancini y la focaccia de masa madre. También cuenta con opciones más elaboradas, entre ellas la barriga de cerdo, que Stefano recomienda, tortelloni de cordero y fagotti rellenos de mero.

Mientras que en los postres destaca el crème brûlée de azafrán, acompañado de granizado de lemongrass.

En la carta también cambia con frecuencia, incorporan recetas de distintas regiones de Italia, desde Sicilia hasta el Piamonte. Cada propuesta puede acompañarse con un vino recomendado por el sommelier de la casa.

La experiencia del restaurante es sentirse en casa y satisfecho. Por eso, Stefano considera que “la comida te hace feliz”, es decir, una buena comida también puede cambiar el ánimo.

“Cuando uno come bien, está de buen humor todo el día”, afirma Cesana.

No necesita una explicación más complicada. Si una persona disfruta el plato, encuentra una copa de vino que lo acompaña y sale de la mesa de buen humor, entonces la experiencia cumplió su propósito.