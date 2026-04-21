Revelan nuevas y espectaculares imágenes de tiburones ballena nadando en aguas venezolanas

El submarinista y creador de contenido William Álvarez reveló nuevas y espectaculares imágenes de los tiburones ballena nadando en aguas venezolanas.

Los videos fueron grabados en Chichiriviche de la Costa, estado La Guaira, el fin de semana.

«Un poquito de lo que pasó. Esta mascota vino hacia nosotros y pasó tan cerca que tuvimos que quitarnos», indicó en sus redes.

En el metraje se pueden ver a estos ejemplares nadando tranquilamente en el mar.

Asimismo, señaló que uno de los tiburones ballena «tenía claramente cicatrices en partes de su cuerpo y en la aleta dorsal como si hubiese sido cortada por una hélice de gran tamaño».

De igual forma, la deportista Michelle El Masri contó que tuvo la oportunidad de nadar junto a estos animales.

«Buscando gigantes. Vivimos una experiencia única, nadar con tiburones ballena es mucho más de lo que se ve en los videos. Detrás hay horas de paciencia recorriendo la inmensidad del mar, hasta que el silencio se rompe con el grito de ‘¡TIBURÓN!’. En ese momento es pura adrenalina. Máscara, chapaletas y al agua en menos de un minuto. Siempre de la mano de excelentes profesionales con un ojo muy afinado. Definitivamente, Venezuela es increíble», manifestó.

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No es la primera vez que William Álvarez capta en video a esta especie marina. En su perfil de Instagram, se puede apreciar que en diversas ocasiones en años anteriores ha filmado a estos animales.

No obstante, no se especializa solamente en los tiburones ballena. En su pasatiempo, también ha logrado avistar a ballenas, delfines, pez león y demás especies marinas en las costas guaireñas.