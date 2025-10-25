REBASANDO FRONTERAS: La arepa venezolana conquista con su sabor parque temático de Disney

La arepa venezolana continúa demostrando que no hay frontera que la detenga y es que ahora incluso se ofrece a los visitantes del parque temático Animal Kingdom de Disney, ubicado en Florida, EEUU, conquistando con su exquisito sabor a quienes acuden al sitio día a día.

La cuenta oficial de comidas de Disney en Instagram compartió un video sobre este plato típico venezolano. «¡Las nuevas arepas han llegado al Animal Kingdom de Disney!», se lee en la publicación.

El local The Smiling Crocodile es el encargado de vender al público la arepa criolla. Una de ellas es la de pollo mechado, acompañada con queso y guasacaca. Además, el combo incluye tostones fritos tipo snack y su costo es de 13,49 dólares.

«No soy una experta en arepas, pero esta sin duda tiene su propio toque Disney: la arepa en sí es suave y ligeramente dulce, no como las tradicionales, ¡pero la combinación de sabores funciona muy bien! El pollo estaba delicioso, el aderezo de aguacate le daba un toque especial y los chips de plátano eran súper crujientes y deliciosos», se describe.

Aunque los ingredientes son los mismos para la popular reina pepiada, su preparación no es similar, lo que puede generar un debate entre sí es o no dicha especialidad.

LA REACCIÓN DE VENEZOLANOS EN LA PUBLICACIÓN DE DISNEY

Como era de esperarse, los venezolanos se hicieron presentes en la caja de comentarios de la publicación de Disney para dejar su opinión sobre esta versión de la arepa venezolana.

«No parece arepa como tal, pero es un comienzo. La última vez que fui a Animal Kingdom estaban poniendo el alma llanera en los altavoces. Estamos avanzando», dijo un venezolano.

Incluso, una visitante estadounidense confesó que ya probó esa arepa venezolana y se deshizo en elogios por su sabor. «¡Las mejores hasta ahora! ¡Qué buenas y deliciosas! ¡Están riquísimas!», enfatizó, demostrando así que el sabor de este platillo trasciende más allá de Venezuela.

El Animal Kingdom de Disney es un parque temático de animales localizado Florida, Estados Unidos, y fue el cuarto parque construido en el resort. Además, es el parque temático de Disney más grande del mundo, cubriendo 230 hectáreas. También es el primer parque de Disney cuya temática se centra exclusivamente en la conservación de la naturaleza.