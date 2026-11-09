¿Quieres viajar en pareja? Estos son los cinco destinos más cotizados y románticos del mundo, según encuesta

Viajar en pareja es una de las actividades más agradables y si se hace alrededor del mundo, es todavía mejor, por los recuerdos construidos con el ser querido.

Pero, a la hora de emprender un viaje elegir el destino es primordial, el cual puede variar entre un país con playas paradisiacas y las ciudades más icónicas para los enamorados.

Por ello, al escoger a dónde ir hay que tomar en cuenta los intereses de cada quien.

A propósito de los destinos más románticos, el portal Infobae publicó el ranking de los más cotizados del mundo, elaborado a partir de una encuesta publicada por Travel + Leisure.

Este ranking reunió las preferencias de 2.000 viajeros estadounidenses sobre los lugares ideales para una escapada en pareja.

Y lo más sorpresivo en esta clasificación dejó es que, en el primer puesto quedó Maui, en Hawái. La isla superó por un punto porcentual a París, conocida internacionalmente como “la Ciudad del Amor”.

LOS MÁS ROMÁNTICOS

Maui fue elegida como el destino más romántico del mundo por 34 % de los participantes de la encuesta. Su ubicación en Hawái combina playas, zonas volcánicas, rutas panorámicas y propuestas vinculadas con la naturaleza.

París quedó en segundo lugar, con 33 % de las preferencias. La diferencia con Maui fue de apenas un punto porcentual, por lo que la ciudad francesa mantiene un peso central en el imaginario de los viajes románticos.

La capital de Francia concentra opciones para recorridos a pie, gastronomía, museos y paseos sobre el río Sena. Los barrios de Montmartre y Le Marais, las orillas del río y los monumentos iluminados durante la noche forman parte de los circuitos habituales para visitantes que viajan en pareja.

Roma ocupó el tercer puesto del ranking. El 29 % de los encuestados la identificó como una opción romántica, según informó Travel + Leisure.

La capital italiana permite unir visitas a monumentos históricos, barrios tradicionales y restaurantes. En pocos kilómetros se encuentran ruinas de la Antigua Roma, plazas, iglesias, mercados y zonas con una intensa vida nocturna. Esta cercanía entre atracciones hace posible recorrer sectores de la ciudad sin depender de largos traslados.

Uno de sus puntos más visitados es la Fontana di Trevi, El monumento es el punto final del acueducto Virgo, que continúa en uso, de acuerdo con el sitio oficial de turismo de Roma. Cerca de la fuente se encuentra además la llamada “fuente de los enamorados”, asociada a una tradición popular sobre parejas.

Venecia se ubicó cuarta entre los destinos más románticos elegidos en la consulta. La particularidad de Venecia está en su configuración urbana. Hay canales, puentes y vías peatonales reemplazan en gran medida al tránsito convencional.

El Gran Canal, la plaza de San Marcos y los barrios más alejados del circuito principal ofrecen alternativas para recorrer la ciudad a distinto ritmo. Los paseos en góndola constituyen una de sus actividades más reconocidas.

Mientras que Cancún cerró los cinco primeros puestos con 19 % de los encuestados que lo consideraron un destino romántico.

Ubicado en el estado de Quintana Roo, sobre el Caribe mexicano, Cancún concentra hoteles, playas de arena clara, actividades acuáticas y conexiones con otros puntos de la península de Yucatán.

Desde allí, las parejas pueden organizar jornadas de descanso junto al mar o programar excursiones a cenotes, zonas arqueológicas y destinos cercanos de la Riviera Maya.