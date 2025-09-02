¿Qué pasará en septiembre? La predicción de Mhoni Vidente sobre Venezuela y Estados Unidos

Mhoni Vidente, reconocida por sus predicciones y estilo directo al hablar de política y fenómenos naturales, volvió a generar titulares con sus más recientes declaraciones para el mes de septiembre que involucran el «destino» de Venezuela.

En entrevista con El Heraldo de México, la astróloga se refirió al futuro del país tras las recientes medidas de Estados Unidos contra Nicolás Maduro.

“Venezuela definitivamente está viviendo una de las crisis más importantes relacionada con Nicolás Maduro. Donald Trump declara líder del Cartel de los Soles a Maduro, ofreciendo bastante dinero de recompensa. Aquí no es un invasión de Estados Unidos contra Venezuela, lo que harán es una detención”, comentó ante cámaras.

La pitonisa señaló que, tarde o temprano, las autoridades internacionales ejecutarían su arresto. “Nicolás Maduro no era Fidel Castro ni Hugo Chávez. Se visualiza que pronto entran por él… lo sacan, lo arrestan y se lo llevan directamente a Estados Unidos, afirmó Mhoni Vidente.

“Lo van a pescar, nadie le puede dar asilo político porque es un criminal. No lo matan, pero sí lo arrestan y se lo llevan directamente a Estados Unidos”, añadió la reconocida astróloga.

Asimismo, Mhoni sostuvo que Venezuela entraría en “una etapa mejor” y mencionó a María Corina Machado como una de las figuras que volvería a ocupar un papel protagónico en la política nacional.

Aunque sus visiones generan expectativa entre sus seguidores, no hay evidencia científica que respalde este tipo de predicciones. Por ahora, el panorama político venezolano sigue marcado por la tensión en las relaciones con Estados Unidos y la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en los próximos meses.