Protagonista de uno de los primeros videos virales en Latinoamérica volvió a la palestra 20 años después

El internet está de fiesta y la nostalgia se ha apoderado de las redes sociales. Edgardo Martínez Esparza, mundialmente conocido por protagonizar el legendario video viral “La caída de Edgar”, ha vuelto a la palestra 20 años después tras contraer matrimonio con la arquitecta Valeria Bermea.

La esperada boda se celebró el pasado sábado 10 de octubre en el idílico escenario de Cuatro Ciénegas, Coahuila, México, rodeados de familiares, amigos cercanos y una atmósfera llena de alegría que rápidamente se trasladó a las plataformas digitales.

El origen de una leyenda del Internet

Para entender el impacto de esta noticia, es necesario retroceder a 2006, una época donde YouTube apenas daba sus primeros pasos. En ese año, un video casero capturó el momento exacto en el que Edgar intentaba cruzar un arroyo sobre un precario puente de troncos.

Su amigo, en una clásica travesura, comenzó a mover la estructura mientras el joven gritaba con desesperación la icónica frase que quedó grabada en la cultura popular: “¡Ya, güey, ya, por favor!”.

Segundos después, Edgar caía al agua, marcando el nacimiento de uno de los primeros fenómenos virales en la historia de la web hispana, acumulando millones de reproducciones y abriendo el camino para la era de los memes actuales.

“Ya no es Edgar se cae, es Edgar se casa”

Casi dos décadas después de aquel incidente que marcó su infancia, la pareja decidió compartir los momentos más emotivos de su enlace nupcial a través de fotografías y videos en sus cuentas de redes sociales.

Como era de esperarse, la caja de comentarios se inundó de felicitaciones, buenos deseos y, por supuesto, el inconfundible humor de los internautas.

Entre las reacciones más populares y divertidas de los usuarios destacaron frases como: “Ya no es Edgar se cae, es Edgar se casa” o «¡Ya, güey, ya te casaste!», demostrando que el cariño del público por el protagonista del video sigue intacto a pesar de los años.

Con esta nueva etapa, Edgardo Martínez demuestra que el niño del arroyo ha quedado atrás para convertirse en un feliz esposo, cerrando con broche de oro una de las historias más entrañables y divertidas del internet latinoamericano.