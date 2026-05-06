¿Perdiste seguidores? Instagram aplicó duras medidas que afectan desde las Kardashian a Cristiano Ronaldo

La red social Instagram, una de las aplicaciones de imágenes más usadas en el mundo, puso en marcha una «purga» dentro de la plataforma para depurarla de bots, cuentas falsas o perfiles inactivos.

Internautas de todo el mundo alertaron de una disminución repentina de sus números de seguidores de Instagram. Esto le ocurrió tanto con usuarios comunes como personalidades de alto perfil, como la modelo Kylie Jenner y el futbolista Cristiano Ronaldo.

Medios especializados indican que esta purga masiva busca eliminar el spam y las métricas elevadas artificialmente. La propia Instagram afirmó que esta limpieza es necesaria para ofrecer datos reales a creadores y anunciantes.

«Estamos eliminando cuentas que violan nuestras políticas para garantizar interacciones auténticas», indica Instagram. Meta, propietaria de la red social, no ha brindado más información sobre la limpieza de la plataforma.

ESTRELLAS AFECTADAS

Reportes indican que algunos perdieron algunas decenas de seguidores, pero en otros casos la cifra se elevó hasta varios millones. La mayor parte de followers no serán recuperados, puesto que se trata de cuentas suspendidas por Instagram.

Por el momento, la estrella más afectada fue Kylie Jenner, que perdió 15.000.000 millones de seguidores. Luego se ubicaron Cristiano Ronaldo (8.000.000), Selena Gómez (6.000.000), Ariana Grande (6.000.000), Justin Bieber (5.000.000) y Taylor Swift (4.000.000).

Cabe destacar que Instagram elimina cuentas falsas o de spam de forma periódica. Sin embargo, se desconoce si se trata de una operación masiva y tampoco hay cifras oficiales sobre la cantidad de perfiles afectados.

Reportes extraoficiales indican que Instagram estaría preparando un ajuste del algoritmo. En tal sentido, el tiempo de visualización, los contenidos compartidos y guardados tendrán mayor valor, dejando en segundo plano los likes o la cantidad de seguidores.