El talento de los profesionales de Venezuela continúa destacando en los escenarios científicos más exigentes del mundo entero. Recientemente, se confirmó el ingreso oficial del ingeniero electricista venezolano Gregorio Drayer a las filas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Por lo tanto, el especialista asumirá un rol de gran relevancia técnica dentro de las misiones de exploración de la prestigiosa organización espacial.

El profesional es graduado de la Universidad Simón Bolívar, donde además se desempeñó durante años como profesor de Ingeniería Eléctrica.

Además, su trayectoria académica estuvo marcada por una profunda disciplina y la formación de múltiples generaciones de estudiantes en las aulas venezolanas. En consecuencia, este logro representa el resultado directo de una vida dedicada al estudio de los sistemas complejos.

SU ROL DENTRO DEL CENTRO DE VUELO ESPACIAL MARSHALL

Según se reseñó en una publicación de Crónicas de Chile, Drayer se incorporó formalmente como servidor civil en las instalaciones del Centro de Vuelo Espacial Marshall, ubicado en los Estados Unidos.

El venezolano formará parte activa de la rama especializada en el Diseño y Análisis de Sistemas de Control. Por consiguiente, su conocimiento estará directamente al servicio de los próximos desarrollos tecnológicos y científicos de la agencia global.

A pesar de las dificultades actuales, las capacidades de la comunidad migrante siguen dejando una huella impecable en el mercado laboral internacional.