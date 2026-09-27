Nueva función de WhatsApp garantiza la privacidad de los chats, así funciona

WhatsApp, la aplicación de mensajería, propiedad de Meta, acaba de estrenar una función que garantiza la privacidad de las comunicaciones, sin necesidad de que el usuario tenga que acudir a trucos improvisados para ocultar las conversaciones.

Según se pudo conocer, ahora WhatsApp tiene una función que traslada chats seleccionados a una carpeta protegida por autenticación. De esta forma ni una notificación en pantalla ni un vistazo rápido al teléfono revelarán su contenido.

Se trata de una herramienta, conocida como “restringir chat” o “bloquear chat” según el idioma del dispositivo, que funciona en Android, iPhone y también en la versión de escritorio.

La misma, según el portal Infobae, permite ocultar tanto conversaciones individuales como grupos, incluidos los que están silenciados.

¿QUÉ HACE LA FUNCIÓN?

La conversación seleccionada desaparece de la lista principal y pasa a una carpeta alterna llamada Chats restringidos. Para entrar en ella se necesita el mismo método de desbloqueo del teléfono (código, huella o identificación facial) o, si se configuró, un código secreto propio.

Este cambio también afecta a las notificaciones. En lugar de mostrar el nombre del contacto y un fragmento del mensaje, la pantalla exhibe solo un aviso genérico: “WhatsApp: 1 nuevo mensaje”.

La persona restringida no recibe ningún tipo de alerta sobre esta acción y puede seguir escribiendo con normalidad.

Pero, WhatsApp aclara que restringir un chat no equivale a bloquear al contacto, pues la comunicación continúa activa. Tampoco impide las llamadas, que siguen llegando sin restricción.

Si además se hace una copia de seguridad y se restaura en otro teléfono, los chats restringidos conservan esa condición, aunque para abrirlos será necesario volver a configurar la autenticación del dispositivo.