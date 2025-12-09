¿No te gusta armar el árbol de Navidad? Esto dice la psicología

La Navidad está cada vez más cerca y millones de personas disfrutan de estas fechas de alegrías y momentos especiales con los seres queridos. Sin embargo, algunos no se sienten cómodos en esta fecha, especialmente al armar el tradicional árbol navideño.

Aunque la decoración navideña suele representar felicidad y unión, algunos pueden sentir melancolía o hasta tristeza. Esto ocurre especialmente en la adultez, producto de la pérdida de familiares, conflictos no resueltos o simplemente problemas del día a día.

Rolando Salinas, profesor de Psicología de la Salud en la Universidad Católica Argentina (UCA), explicó que algunas personas rechazan armar el árbol de Navidad para evitar el estrés que este implica.

«Hay que aceptar que conllevan un componente de estrés debido a cuestiones relacionadas con la organización de las reuniones, los cierres y balances del año laboral y personal, sumados a las preocupaciones excesivas, que son fuente de ansiedad», expuso Salinas.

DUELO EN NAVIDAD

Por otra parte, Salinas señaló que otros rechazan esta tradición de la Navidad para «regular la carga emocional o marcar un límite personal». En ese sentido, destacan especialmente los duelos por las personas

«Muchas personas reviven las pérdidas, los fallecimientos, las rupturas familiares, y en nuestro caso actual, la distancia de los jóvenes emigrados», indicó Salinas. Algunos padres, incluso, «toman conciencia de la ausencia» de sus hijos durante Navidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA GUERRA POR WARNER BROS: LA ESTRATEGIA DE PARAMOUNT PARA EVITAR QUE NETFLIX SE QUEDE CON LA COMPAÑÍA

Salinas concluyó que hay distintas razones para no armar el árbol, pero destacan especialmente la presión emocional, el duelo o el cansancio. Otros, por su parte, lo rechazan por soledad o simples preferencias personales.