No es tu internet: Reportaron caída de Instagram y Facebook en varias partes del mundo este 12Jun

Este viernes, 12 de junio, usuarios de distintas partes del mundo reportaron fallas en las redes sociales Instagram y Facebook.

La página web Downdetector registró varios reportes de los usuarios a partir de las 10:00 de la mañana. De igual forma, destaca que el incremento no se ha detenido desde entonces.

LA CAÍDA DE INSTAGRAM Y FACEBOOK

Los internautas indicaron que la mayor parte de los problemas son desde la aplicación. En concreto, los perfiles de usuario no cargan y no muestran las publicaciones, y de la misma manera, es difícil usar la app por las desconexiones continuas.

Aunque tampoco se puede ingresar por la web, ya que sale «esta página no está disponible».

Aunque a las 10:30 a.m. usuarios reportaron que comenzó a regresar la red social Instagram, minutos más tarde se volvió a caer.

Esta no es la primera vez que las plataformas de Meta experimentan caídas en los últimos meses. Sin embargo, por ahora la compañía no ha explicado los motivos de la caída en sus redes sociales.

Por tanto, no se conoce si se están tomando medidas para revertir los problemas que sufren los usuarios.