Ni la rivalidad los separó: La inesperada propuesta que paralizó el Caracas-Magallanes y se hizo viral

Una romántica propuesta de matrimonio captada por la Kiss Cam durante el emocionante encuentro entre Caracas – Magallanes se volvió viral en redes.

El ambiente se encendió entre fanáticos de ambos equipos demostrando que el amor va más allá de la camiseta.

Y es que el juego nos dejó uno de los momentos más épicos. Un joven fanático de los Leones del Caracas decidió aprovechar la divertida sección en el estadio para pedirle a su novia, seguidora de los Navegantes del Magallanes, que fuera su esposa.

Y es que la icónica propuesta apareció en las pantallas gigantes del estadio, por lo que los fanáticos estallaron en gritos de emoción.

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EL AMOR SUPERÓ LA RIVALIDAD

Cabe destacar que cuando el corazón manda, puede ocurrir tanto en el terreno de juego como en las tribunas.

Sin embargo, los futuros esposos comentaron en el post: «Un momento único y especial.. te la comiste mi amor, te amo. Muchas gracias por todo. Son los mejores», dijo la joven.

Por su parte, otro usuario expresó que «todo el estadio celebrando, que bonita experiencia».

El momento se ha hecho viral en redes sociales con usuarios comparándolos con la famosa película venezolana «Papita, maní y tostón».