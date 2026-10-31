Más allá del rojo y verde: Los colores que están de moda para adornar tu arbolito este año

La Navidad 2026 trae un cambio en la decoración del hogar: el tradicional dúo de rojo y verde cede su lugar a una paleta mucho más sobria y contemporánea.

Del rojo vino y el dorado al verde salvia y los tonos pastel, en sus variantes marrón, crema y lino, se convertirán en los colores elegidos para recibir a familiares y amigos.

Aunque existen cinco tonos que se mantienen vigentes y que, de una u otra forma, decoran todos los hogares como son verde, rojo, dorado, blanco y plateado.

¿ADIÓS AL ROJO Y VERDE?

Cuando se trata del diseño en tendencia en Navidad 2026, nada de lo que había permanecido el año anterior se mantiene; por el contrario, nuevas ideas, intenciones y combinaciones hacen su aparición. Según el estilo y la intención, las siguientes son las combinaciones que todos deben conocer.

Aquí tienes las principales combinaciones de color para renovar tu hogar:

Rojo Vino y Dorado: Una mezcla opulenta y clásica de tonos vino profundos con destellos de oro.

Una mezcla opulenta y clásica de tonos vino profundos con destellos de oro. Verde Salvia y Dorado: Aporta una estética orgánica, suave y sofisticada con un aire natural.

Aporta una estética orgánica, suave y sofisticada con un aire natural. Tonos Tierra y Naturales: Verdes bosque, marrones, madera, piñas y elementos de yute o lino para un estilo de cabaña acogedora.

Verdes bosque, marrones, madera, piñas y elementos de yute o lino para un estilo de cabaña acogedora. Negro y Dorado: Una propuesta audaz y contemporánea que brinda un toque chic y dramático.

Una propuesta audaz y contemporánea que brinda un toque chic y dramático. Rosa Algodón de Azúcar / Rosas: Tonos pastel suaves que dan un aire romántico, fantasioso y moderno.

Tonos pastel suaves que dan un aire romántico, fantasioso y moderno. Paleta Neutra (Beige, Blanco Roto y Lino): Minimalista, serena y combinada con follaje natural como eucalipto.

Minimalista, serena y combinada con follaje natural como eucalipto. Tonos Joya (Esmeralda, Zafiro y Rubí): Colores profundos y vibrantes cargados de lujo y dramatismo.

Colores profundos y vibrantes cargados de lujo y dramatismo. Mocha Mousse: Mezcla de marrones cálidos y verdes oscuros que transmiten calma y calidez.

Mezcla de marrones cálidos y verdes oscuros que transmiten calma y calidez. Pasteles Helados: Colores dulces y tenues ideales para un árbol o centro de mesa de estilo actual.

Colores dulces y tenues ideales para un árbol o centro de mesa de estilo actual. Champagne y Turquesa: Una combinación inspirada en la claridad del cielo que contrasta el azul con el brillo metálico del champagne.

Al final, el verdadero secreto para terminar tu decoración navideña no está en gastar una fortuna ni en que todo quede milimétricamente perfecto como en un catálogo. Diseña pensando en cómo quieres sentirte, no solo cómo quieres que se vea.

COLORES

Esta Navidad 2026 busca construir un ambiente triunfal y sofisticado, con los colores en tendencia borgoña, marrón y terciopelo. Esta es una combinación que transforma la Navidad en pura elegancia. Tonos profundos, texturas sofisticadas y ese toque clásico que hace que cada detalle se sienta cálido, lujoso y atemporal. Una de esas colecciones que simplemente enamoran.