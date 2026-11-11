Más allá de la dieta y el ejercicio: Estos son los factores claves que frenan tu pérdida de peso

La dieta y los ejercicios no siempre son suficientes. Un especialista en obesidad de Cleveland Clinic sostuvo que el error más común al querer bajar de peso es obsesionarse con el número de la báscula y calcular mal las porciones de comida.

El médico Peminda Cabandugama, explicó que la balanza es engañosa porque no diferencia entre grasa, agua y músculo; por eso, es mucho mejor fijarse en cómo te queda la ropa.

Además, solemos subestimar lo que realmente comemos, sobre todo cuando comemos fuera o agregamos salsas y aderezos.

Finalmente, advierte que querer bajar demasiado rápido o confiar únicamente en hacer ejercicio (sin ajustar la alimentación ni cuidar el sueño o el estrés) suele terminar en frustración y en el temido efecto rebote.

LOS FACTORES

El profesional señaló que el peso no es el único indicador de progreso y que los cambios en las medidas corporales o en el ajuste de la ropa también pueden aportar información.

Además, sostuvo que el objetivo no se limita a reducir un número en la balanza, sino que también contempla el funcionamiento del organismo y la calidad de vida.

Anotar lo que se come ayuda a detectar las porciones reales y los extras (como aderezos o comidas fuera de casa) que suelen pasarse por alto, siempre que no genere ansiedad o culpa. Como el músculo pesa más por volumen que la grasa, puedes perder grasa y ganar músculo sin que cambie el número en la báscula. Por eso, es mejor guiarse por las medidas y cómo queda la ropa.

Hacer actividad física es ideal para mantener el peso perdido y cuidar la salud, pero por sí solo no basta para adelgazar si no se acompaña de otros cambios.

Dormir poco y vivir estresado eleva el cortisol, una hormona que aumenta el apetito y favorece la acumulación de grasa abdominal.

Problemas como la resistencia a la insulina o desajustes hormonales pueden frenar el descenso de peso, por lo que a veces se necesita evaluación y tratamiento médico.