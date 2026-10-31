Maratón de terror para Halloween: El top ocho de las mejores películas disponibles en este famoso streaming

Netflix reúne en su catálogo para América Latina una selección de ocho películas de terror con altas valoraciones en Rotten Tomatoes, abarcando desde posesiones y maldiciones hasta tensión psicológica.
Estos títulos ofrecen propuestas inquietantes ideales para maratones de Halloween, según el tipo de miedo que se busque experimentar.
OCHO PROPUESTAS DE PELÍCULAS DE TERROR
- Su casa (100%): Es la joya oculta de la plataforma. Mezcla el drama real de dos refugiados que huyen de la guerra con el terror de vivir en una casa que parece maldita.
- De noche con el diablo (97%): Está grabada como si fuera un programa de televisión en vivo de los años 70 que sale terriblemente mal. Es original, tensa y muy adictiva.
- Cuando acecha la maldad (96%): Terror rural argentino en su máxima expresión. Es una película cruda, explícita y con una atmósfera pesada sobre una posesión demoníaca que se propaga como un virus.
- Un lugar en silencio (96%): El concepto es brillante: si haces ruido, mueres. Te mantiene al borde del asiento jugando constantemente con el diseño de audio y el suspenso.
- El juego de Gerald (91%): Una genialidad de Mike Flanagan basada en un libro de Stephen King. Un juego de pareja sale mal y la protagonista queda esposada a la cama, luchando contra sus propios traumas y el aislamiento.
- La calle del terror (Trilogía, 88%-93%): Un homenaje perfecto al cine slasher Son tres películas conectadas que viajan en el tiempo (1994, 1978 y 1666) para resolver una maldición de brujas.
- Verónica (88%): Terror español del bueno. Se basa en el famoso expediente policial de Vallecas sobre una adolescente que juega a la Ouija y empieza a sufrir acoso paranormal.
- Maleficio (75%): Esta película taiwanesa en formato de falso documental es inquietante y perturbadora. Juega con maldiciones religiosas y te hace sentir parte del propio ritual.
Sin embargo, más allá de los sustos, hay opciones para diferentes gustos, desde quienes prefieren el suspenso progresivo, hasta quienes buscan escenas más perturbadoras.