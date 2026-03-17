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Lo que debes hacer si tu gato cambia ante la llegada de una nueva mascota

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
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Una nueva mascota en el hogar siempre brinda un aire de frescura y alegría, pero puede llegar a alterar a los gatos que estén en la misma vivienda. Los expertos indican que estos cambios existen, pero se pueden tomar algunas medidas al respecto.

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En estos escenarios, los gatos presentan cambios de conducta, señales de estrés y hasta manifestaciones de celos. Según la organización Best Friends, estas alteraciones se deben a la particular sensibilidad que tienen los felinos.

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Los gatos suelen percibir cualquier variación de su entorno como una amenaza potencial. En tal sentido, la llegada de otro gato, un perro o hasta un bebé podría generar sensaciones de inseguridad en tu mascota.

Las señales más habituales entre los gatos son «esconderse, disminuir el interés por la comida, reducir el aseo personal, dormir en lugares poco comunes o mostrar rechazo al contacto».

ADAPTACIÓN DE LOS GATOS

Igualmente, cada caso es un mundo y la reacción de tu mascota puede depender de su experiencia previa, edad y hasta personalidad. Los gatos pueden tardarse desde unos días hasta varias semanas en adaptarse a la nueva realidad.

Si hay cambios en olores, sonidos y dinámicas, los gatos podrían tomar comportamientos agresivos, temerosos o apáticos. Pueden llegar a dejar de comer o marcar su territorio con orina, a lo que se suman posibles competencias por alimentos, juguetes o espacios.

Los especialistas indican que el proceso de integración requiere de paciencia y los gatos se deben acostumbrar al olor de su nuevo compañero. Lo más recomendable es intercambiar, mantas, camas o juguetes para familiarizarse entre ellos.

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Cada una de las mascotas debe contar con su propio espacio, cama y comederos, lo que evitarán nuevas disputas. Mientras tanto, los gatos deben mantener sus rutinas de alimentación, juegos o descansos para prevenir estrés.

En caso de que las conductas violentas o problemas continúen, lo recomendable es acudir con un especialista. Si la situación llega a un escenario extremo, se debe buscar una alternativa para el bienestar de todas las mascotas.

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