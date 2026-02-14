¿La zanahoria ayuda a mejorar la vista? Esta es la verdad detrás del ‘mito’

Las zanahorias han protagonizado uno de los mitos alimentarios más populares: ayudan a mejorar la visión notablemente. Sin embargo, se trata de una creencia que no ha sido respaldada por la ciencia.

Popular Science precisó que el mito sobre las zanahorias se remonta hasta la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Reino Unido dijo que la puntería nocturna de uno de sus mejores pilotos, John Cunningham, se debía a su alimentación.

Las autoridades británicas buscaban generar desinformación sobre el uso de radar en los aviones británicos en la guerra contra la Alemania Nazi. En tal sentido, adjudicaron el éxito de Cunningham a su gusto por las zanahorias.

Esta historia indicaba que los pilotos británicos desarrollaron una visión extraordinaria gracias al consumo de zanahorias. La propaganda fue tan efectiva que los ciudadanos de Reino Unido aumentaron el consumo de este vegetal.

¿QUÉ DICE LA CIENCIA SOBRE LAS ZANAHORIAS?

Más allá de la pieza de propaganda que originó el mito, ¿qué dice la ciencia sobre las zanahorias? Diversos estudios han confirmado que se trata de una exageración, lo que no quiere decir que este vegetal sea negativo para la salud.

Especialistas indican que las zanahorias cuentan con un alto porcentaje de beta-caroteno, precursor de la vitamina A. A pesar de que es el compuesto esencial para la salud ocular, tiene límites claros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ EL VIERNES 13 ES UNA FECHA RODEADA DE SUPERSTICIONES? ESTO DEBES SABER

Las zanahorias son de gran utilidad para prevenir problemas derivados por la deficiencia grave de esta vitamina, como la ceguera nocturna. Sin embargo, no brinda una especie de superpoder o capacidades visuales superiores a la población general.

Jonathan Rubenstein, jefe del departamento de oftalmología en el Rush University Medical Center, subrayó que las zanahorias benefician a quienes tienen consumo deficiente de vitamina A. Para los que tienen una dieta adecuada, no mejorará la vista.