«La vida continúa. Eso sí, nunca igual…» Periodista María Isabel Párraga anunció que superó el cáncer

La periodista y profesora María Isabel Párraga informó el martes que pasó por su última quimioterapia y logró superar el cáncer, a la vez que agradeció a todas las personas que la apoyaron durante este complejo periodo de su vida.

Párraga publicó varias fotografías en su cuenta de Instagram, acompañadas por un extenso texto dando detalles sobre su enfermedad. Cabe destacar que la periodista no había hecho pública su enfermedad.

«No fue hoy, esa campanita que, diosidencia mediante, tenía la imagen de María sonó la semana pasada, pero que por el malestar de la que espero sea la última quimio no me permitió escribir», detalló Párraga.

La periodista compartió una foto de la campana que hizo sonar tras su última quimioterapia. «Culminó una etapa y que la vida continúa. Eso sí, nunca igual», acotó Párraga, quien manifestó que sintió a «Dios muy cerquita» en este proceso.

PÁRRAGA: «NO ROMANTIZO EL CÁNCER»

Igualmente, Párraga señaló la dificultad del proceso de quimioterapia, aunque no aclaró el periodo en el que estuvo en tratamiento. «Es enfrentarte cara a cara con tu vulnerabilidad y aprender que en definitiva siempre estamos comenzando algo», acotó.

«No romantizo el cáncer, es muy duro y cada quimio es una cuesta en la que arrancas en un ciclo de menos cero, para irte recuperando poco a poco para después regresar a un punto más abajo del que tenías 21 días atrás», detalló Párraga.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: HOMBRE NO SE QUISO MONTAR EN UN CARRO QUE HABÍA PEDIDO POR UNA APP AL VER QUE ERA ROSADO

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria Isabel Párraga B. (@laparraga)



La periodista también agradeció a sus hijos, seres queridos, alumnos, amigos y personal médico que la apoyó en este proceso. «No romantizo nada de lo que he vivido, pero tampoco lo reniego. Más allá de los malestares siempre tuve mucho amor», insistió.

Párraga, además de su labor como periodista, se desempeñó como docente en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). También fue panelista en el programa Aló Ciudadano de Globovisión. Es esposa del periodista Unai Amenabar.