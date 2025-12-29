La dura condena que enfrentará mujer que causó muerte del hermano de «Arcángel»

Tendencias

La mujer que provocó la muerte de Justin Santos Delada, hermano del cantante puertorriqueño Arcángel, deberá cumplir una dura pena de cárcel, según se conoció este lunes 29 de diciembre.

El juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan determinó que Mayra Nevárez Torres deberá cumplir 15 de prisión por el accidente que le provocó la muerte del joven en 2021.

Durante la vista de resentencia, que impone cárcel y no restricción domiciliaria como la primera condena, Nevárez Torres dijo que no recordaba lo que pasó ese día de noviembre de 2021. Sin embargo, es consciente de que provocó ese accidente.

«Ese día no salí con la intención de causarle daño a nadie, eso nunca estuvo en mi mente ni en mi corazón, pero no hay excusa para lo que hice», afirmó.

Durante su comparecencia ante el juez este lunes, pidió el perdón de Carmen Santos, madre de la víctima.

La sentencia de la mujer fue inicialmente de 15 años de restricción domiciliaria, el pago de varias multas y la suspensión de la licencia de conducir, pero el Departamento de Justicia apeló en enero pasado al considerar que Nevárez Torres debía cumplir cárcel.

JUSTICIA PARA JUSTIN SANTOS 

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Lourdes L. Gómez Torres, expresó que con esta resentencia de quince años de cárcel «se hace justicia a Justin Santos Delanda, a su madre, sus hermanos, familiares y amigos, así como a Keven Monserrate Gandía, quien resultó gravemente herido en este trágico accidente de tránsito».

«Esta sentencia confirma la actuación del Ministerio Público, su labor responsable y diligente, y reafirma que las decisiones judiciales deben responder con firmeza a la gravedad de los hechos y al profundo daño causado», resaltó.

Gómez Torres indicó que esta determinación judicial también envía «un mensaje inequívoco a todos aquellos conductores irresponsables que insisten en manejar bajo los efectos del alcohol: esa conducta criminal no será tolerada».

El pasado 8 de diciembre, el Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó la segunda solicitud de reconsideración que presentó Nevárez Torres, lo que condujo a la resentencia de hoy.

SOBRE EL FATAL ACCIDENTE 

La convicta manejaba su vehículo de motor de manera temeraria y contra el tránsito en el puente Teodoro Moscoso cuando impactó dos vehículos todo terreno Can-Am, en los que transitaban los perjudicados.

El hermano de Arcángel falleció en la escena a causa de las lesiones recibidas y Monserrate Gandía resultó gravemente herido.

Las autoridades le realizaron a Nevárez Torres una prueba para detectar alcohol en la sangre, la cual arrojó 0,29 %, superior al límite permitido por ley para conducir un vehículo de motor (0,08 %).

