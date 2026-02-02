Insólito caso en Francia: Se quejó de dolores y lo que descubrieron dentro de su cuerpo dejó a los médicos en shock

Un insólito momento se vivió este fin de semana en un hospital de Toulouse, en Francia, cuando un joven de 24 horas se quejó de dolores y consiguieron un gran proyectil de la Primera Guerra Mundial en su recto.

El caso se remonta hasta la noche del sábado, 31 de enero, cuando el joven llegó a la sala de urgencias del hospital de Rangueil. Al ser consultado sobre sus dolores rectales, reconoció que se había introducido un objeto.

El personal sanitario decidió pasarlo a cirugía para extraer lo que tenía en el recto. Sin embargo, el joven no brindó detalles respecto a qué clase de objeto se trataba y los médicos se llevaron una sorpresa en plena operación.

Cuando comenzaron la extracción del objeto no identificado, se desató el pánico en la sala de operación. Se trata de un obús de unos 20 centímetros de largo y algo más de tres de diámetro de la Primera Guerra Mundial, de acuerdo al medio Dépêche.

EL JOVEN SOBREVIVIÓ

Apenas descubrieron de qué se trataba, el procedimiento se tuvo que interrumpir de inmediato. Posteriormente, el personal médico alertó a las autoridades y se activó un operativo por la posible detonación de la bomba.

Un grupo de especialistas en explosivos establecieron un perímetro de seguridad para desactivar el artefacto. Las primeras verificaciones determinaron que el obús databa de 1918 y no representaba un riesgo.

Los médicos concluyeron el procedimiento sin mayores inconvenientes y extrajeron el obús. Aunque el joven logró sobrevivir a esta insólita experiencia, su situación se podría ver agravada en los próximos días.

Las autoridades francesas «abrieron diligencias por posesión de munición categoría A». Una fuente cercana al caso precisó que el joven «será escuchado en los próximos días para explicar el origen del obús».