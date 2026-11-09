Impactante video: Construyeron una catapulta humana dentro de una chimenea y realizaron el salto más extremo para romper un récord mundial

Dos experimentados paracaidistas rompieron dos récord Guinness tras salir disparados de una chimenea gigante a 180 kilómetros por hora en Eslovenia.

Dani Roman de 35 años proveniente de España, y Fred Fugen de 47 años y originario de Francia, utilizaron la catapulta humana más grande del mundo, construida dentro de una chimenea de 360 ​​metros, la más alta de Europa.

El sistema los lanzó directamente hacia arriba, acelerando de 0 a 180 km/h en tan solo 2,15 segundos. Tras un breve instante de ingravidez en la cima, comenzaron a caer hacia el suelo antes de abrir sus paracaídas y aterrizar sanos y salvos.

El primer récord lo hizo Román al catapultarse solo, por lo que obtuvo el título de récord Guinness por la mayor altura alcanzada mediante catapulta humana, elevándose 100,36 metros tras salir de la cápsula de lanzamiento.

Pero la cosa no terminó ahí. Román y Fugen realizaron un lanzamiento simultáneo, estableciendo un segundo récord de altura combinada con catapulta humana.

Entre ambos, alcanzaron una altura de 151,72 metros, con Román llegando a 75,97 metros y Fugen a 75,75 metros por encima de sus puntos de lanzamiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Red Bull (@redbull)

«La parte más intensa es cuando entras en la catapulta porque sabes lo que viene. Tienes la cuenta regresiva. En esa cápsula no puedes moverte. Estás realmente atrapado ahí. Sientes la presión en la espalda, la presión en el vientre. Y entonces, ¡zas!, pasas de cero a 180 km/h en dos o tres segundos, saliendo disparado por la chimenea. Sigues subiendo y subiendo, y de repente sientes que todo a tu alrededor se mueve a cámara lenta antes de empezar a acelerar hacia abajo de nuevo. Ha sido uno de los saltos más intensos que he hecho jamás», dijo.

El proyecto de la Catapulta Humana tardó dos años y medio en desarrollarse, y el equipo esloveno de especialistas en acrobacias e ingeniería DD Squad construyó el enorme sistema de lanzamiento dentro de la chimenea más alta de Europa. A máxima potencia, sometía a los atletas a fuerzas de hasta 4,2 G.

Para Fugen, el mayor desafío fue adentrarse en lo desconocido. «La realidad de lo que sucedió aquí es increíble. Con una catapulta de esta magnitud, nos adentramos en algo completamente desconocido, y tenemos que confiar en toda nuestra experiencia para gestionar el salto tras un lanzamiento tan singular y extremo. Es algo para lo que no se puede entrenar, pero confiamos plenamente en el Escuadrón DD», comentó.