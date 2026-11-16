Hipertensión arterial: Las seis claves para prevenir esta «enfermedad silenciosa» que debes tomar en cuenta

La hipertensión arterial suele desarrollarse sin manifestar síntomas evidentes en sus fases iniciales, lo que permite que el daño cardiovascular progrese de manera silenciosa.

La prevención y el control de esta condición requieren la medición periódica de la presión arterial junto con la adopción de hábitos de vida saludable, tales como reducir el consumo de sal, realizar actividad física y evitar el tabaco.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló en un informe que en 2024 había 1400 millones de personas que presentaban la enfermedad, aunque solo una de cada cinco la tenía bajo control mediante medicamentos o actuando sobre los factores de riesgos modificables

¿POR QUÉ PUEDE PASAR DESAPERCIBIDA?

De acuerdo con el perfil elaborado por la OMS en 2023, solo el 58% de las personas con hipertensión estaban diagnosticadas y el 41% recibía tratamiento en el mundo. Sin embargo, solo el 15% tiene la presión bien controlada.

«Es una enfermedad silenciosa que puede pasar desapercibida durante años. Por eso, el control periódico y la detección temprana son fundamentales para prevenir complicaciones cardiovasculares graves», explicó el doctor Miguel Schiavone, jefe de la Unidad de Hipertensión Arterial, Cardio metabolismo y Dislipemia del Hospital Británico, a Infobae.

El doctor Pablo Rodríguez, presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), señaló que «la obesidad y el sobrepeso juegan un rol central como los principales factores de riesgo, generando una alteración conocida como síndrome cardio-reno-hepato-metabólico, que conduce a la hipertensión». De ahí la importancia de bajar de peso para el control de la hipertensión.

PREVENIR LA HIPERTENSIÓN

La hipertensión arterial se diagnostica cuando la presión supera de forma constante los 140/90 mmHg, impulsada principalmente por el sobrepeso, el sedentarismo, el estrés, el mal descanso y el consumo excesivo de sal y ultraprocesados.

Para prevenir complicaciones y mantenerla bajo control, especialistas de la Clínica Mayo recomiendan seis medidas clave: