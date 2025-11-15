«Hay que rezar»: La escalofriante tragedia que vaticinó Mhoni Vidente para antes de que finalice 2025

La pitonisa, Mhoni Vidente, nuevamente ha dado de qué hablar, ya que ha predicho que para principios del próximo mes de diciembre, una tragedia sacudirá al mundo, en concreto México, donde, señaló, una catástrofe relacionada con un avión dejará numerosas víctimas fatales.

La adivina además afirmó que este hecho también provocaría el fallecimiento de personas muy importantes, aunque no dio detalles de quiénes eran.

«Veo la caída de un avión, la caída de un avión aquí en México, en el que va gente muy importante. Toda la gente se va a asombrar, porque será en la capital, en la Ciudad de México. La caída de la aeronave será como el 2 o 3 de diciembre. Hay que rezar mucho», señaló la astróloga.

EL CIERRE DE 2025, UNA ETAPA DE CAMBIOS DE CARA A 2026

Mhoni Vidente ya se había referido anteriormente al 11 de noviembre como una «fecha clave». Además, predijo que el cierre de año traería varias sorpresas y situaciones que no muchos se imaginaban, recalcando que podrían existir movimientos telúricos u otras tragedias.

En una entrevista con Unicable, la pitonisa precisó que la etapa actual del año representaba cambios y transformaciones, dándole paso al 2026. El próximo año, preciso, era para «comenzar de cero» y reiniciar con otra mentalidad.

«2026 será el año cero, comenzar desde cero completamente. Nos está diciendo que comienzan a moverse las energías, tocando fondo y levantándose. Por eso los sismos, catástrofes», apuntó.

Las predicciones de Mhoni Vidente a veces fallan, pero también aciertan, por lo que sus presagios son muy tomados en cuenta por numerosas personas. A pesar de esto, solo queda esperar si se cumple el terrible pronóstico que ha arrojado.