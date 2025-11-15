Tendencias

«Hay que rezar»: La escalofriante tragedia que vaticinó Mhoni Vidente para antes de que finalice 2025

Valentín Romero
Por Valentín Romero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Mhoni Vidente

La pitonisa, Mhoni Vidente, nuevamente ha dado de qué hablar, ya que ha predicho que para principios del próximo mes de diciembre, una tragedia sacudirá al mundo, en concreto México, donde, señaló, una catástrofe relacionada con un avión dejará numerosas víctimas fatales.

Contents

La adivina además afirmó que este hecho también provocaría el fallecimiento de personas muy importantes, aunque no dio detalles de quiénes eran.

Leer Más

EN FOTOS: Abuela de 90 años saltó en paracaídas para celebrar su cumpleaños
La insólita razón por la que un avión dio vueltas por casi una hora antes de poder aterrizar en Argentina
EN VIDEO: Joven venezolana se hace viral al tocar su violín en lo más alto del Roraima

«Veo la caída de un avión, la caída de un avión aquí en México, en el que va gente muy importante. Toda la gente se va a asombrar, porque será en la capital, en la Ciudad de México. La caída de la aeronave será como el 2 o 3 de diciembre. Hay que rezar mucho», señaló la astróloga.

EL CIERRE DE 2025, UNA ETAPA DE CAMBIOS DE CARA A 2026

Mhoni Vidente ya se había referido anteriormente al 11 de noviembre como una «fecha clave». Además, predijo que el cierre de año traería varias sorpresas y situaciones que no muchos se imaginaban, recalcando que podrían existir movimientos telúricos u otras tragedias.

En una entrevista con Unicable, la pitonisa precisó que la etapa actual del año representaba cambios y transformaciones, dándole paso al 2026. El próximo año, preciso, era para «comenzar de cero» y reiniciar con otra mentalidad.

LEA TAMBIÉN: DESDE HEPATITIS A VIRUELA DEL MONO: LAS ENFERMEDADES QUE SE PUEDEN TRANSMITIR MEDIANTE BESOS

«2026 será el año cero, comenzar desde cero completamente. Nos está diciendo que comienzan a moverse las energías, tocando fondo y levantándose. Por eso los sismos, catástrofes», apuntó.

Las predicciones de Mhoni Vidente a veces fallan, pero también aciertan, por lo que sus presagios son muy tomados en cuenta por numerosas personas. A pesar de esto, solo queda esperar si se cumple el terrible pronóstico que ha arrojado.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Su bufanda se atoró en una máquina de hacer pan mientras la limpiaba y todo terminó en tragedia
Mundo
Comando Sur reveló imagen de aeronaves realizando ejercicios nocturnos en el mar Caribe, en medio de tensiones con Venezuela
EEUU
¿Eres beneficiario del TPS? Nueva actualización permitirá acelerar trámites de Green Card y permisos de trabajo
EEUU