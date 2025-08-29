Tendencias

¿Has soñado con un familiar fallecido? Esto dicen los expertos

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
Los sueños pueden representar sentimientos y emociones. Foto: Archivo

Expertos apuntan que los sueños son una de las principales formas de procesar emociones, consolidar recuerdos o regular el ánimo. Hay una clase que despierta especial seguridad: soñar con un familiar fallecido.

Generalmente, se suele interpretar a los sueños como una actividad cerebral sin mayor relevancia o importancia. Sin embargo, desde la psicología, lo que pasa en nuestra mente mientras dormimos puede revelar detalles de los procesos emocionales internos.

De acuerdo a especialistas, tener sueños con un familiar fallecido no representa una señal sobrenatural, sino que se trata de una expresión del duelo. El inconsciente busca integrar la ausencia de una persona amada y manejar los sentimientos relacionados.

Tomando en cuenta que los sueños pueden indicar emociones, estos casos manifiestan nostalgia por una persona que ya no está. También representa una tristeza no resuelta o una necesidad de despedida simbólica.

CAUSA DE LOS SUEÑOS

Diversos especialistas han analizado las causas de los sueños. Desde la perspectiva psicoanalítica de Sigmund Freud, funcionan como una válvula emocional para mitigar la angustia por la muerte de un ser querido.

De acuerdo al psiquiatra suizo Carl Jung, los sueños son un recurso compensatorio. En tal sentido, el inconsciente genera imágenes simbólicas para «ayudar a equilibrar emociones difíciles y avanzar en el autoconocimiento».

Soñar con un fallecido tienen distintas explicaciones. Foto: Pexels

La psicología tradicional indica que los sueños podrían indicar una etapa de cambio personal o una transición importante en la vida. Si alguien fallece, soñar con él se puede enmarcar dentro de esa interpretación.

Si esta clase de sueños se repiten, es un indicativo de conflictos no resueltos. Si lo consideran adecuado, sería recomendable buscar ayuda con un profesional de la salud mental.

