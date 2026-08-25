¿Hamburguesa de pollo con Oreo? La ‘extravagante’ propuesta de una popular cadena de restaurantes

Una nueva hamburguesa de pollo con sabor a Oreo llegará a los restaurantes de famosa cadena en China a partir del 28 de agosto, como parte de la segunda fase de la colaboración con la marca de galletas.

La propuesta será presentada por KFC y el producto fue bautizado como «Black Oreo», informó la propia cadena.

Lo que se detalló, es que combina un filete de muslo de pollo frito con puré de papa cubierto de trocitos de galleta triturada, todo servido entre dos panes negros diseñados para imitar las obleas de chocolate de la Oreo original.

KFC China anunció la nueva propuesta a través de su cuenta oficial en Weibo, medio por el cual describió la combinación como una fusión deliberada de sabores dulces y salados.

Pese a la apariencia de los panecillos, la cadena aclaró que estos siguen elaborados con pan y no con galletas de gran tamaño ampliadas.

El material promocional también muestra la hamburguesa acompañada de una de las galletas Oreo con sabor a pollo estilo receta original, lanzadas a principios de agosto como el primer paso de esta alianza.

PATILLAS ENTERAS

La hamburguesa llega apenas semanas después de que KFC China sorprendiera a sus clientes con la venta de patillas enteras junto a un combo especial de pollo asado, en lo que parece ser una estrategia de la cadena por generar conversación con lanzamientos poco convencionales en el mercado chino.

Por ahora, ni KFC ni Oreo han precisado cuánto tiempo estará disponible la nueva hamburguesa ni si la propuesta se extenderá a otros países.

PROPUESTAS DE OREO

Del lado de Oreo, la experimentación con sabores salados también ha tenido eco en Estados Unidos, donde la marca lanzó recientemente las variedades Pollo y Waffles, Pudín de Plátano y Oreos Fritas.

Los consumidores estadounidenses ya votaron para definir cuál de esos sabores regresará en 2027, en una dinámica que confirma el interés de la compañía por seguir explorando combinaciones inusuales más allá de sus galletas clásicas.