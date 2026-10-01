Google lanzó Gemini 4 Argon, su IA más potente: ¿Por qué está prohibido su uso al público general?

El gigante tecnológico Google anunció de forma oficial el lanzamiento definitivo de Gemini 4 Argon, el modelo de inteligencia artificial más avanzado y capaz de toda su historia corporativa.

Sin embargo, la compañía estadounidense confirmó que ni los desarrolladores independientes ni los usuarios comunes podrán acceder a la plataforma por los momentos.

Por lo tanto, la corporación decidió restringir su uso inmediato para evitar que sus potentes funciones caigan en manos equivocadas.

LOS MOTIVOS DE SEGURIDAD DETRÁS DE ESTA DRÁSTICA FILA DE ESPERA

El encargado de presentar el proyecto en sociedad fue Koray Kavukcuoglu, actual vicepresidente sénior de Google DeepMind. El directivo aclaró que el software posee habilidades autónomas avanzadas para detectar, verificar y reparar fallas críticas de programación informática en cuestión de segundos.

El peligro radica en que el mismo sistema diseñado para parchar agujeros de seguridad posee el potencial técnico idéntico para aprovecharlos y realizar ciberataques masivos a gran escala.

UN ESTRENO EXCLUSIVO PARA AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE CONFIANZA

Según se reseñó en Infobae, los únicos autorizados para utilizar esta tecnología sin filtros de protección son los socios estratégicos del programa Fairwind. Esta selecta lista incluye exclusivamente a agencias de ciberseguridad aliadas y dependencias del gobierno de los Estados Unidos.

Además, los creadores del programa explicaron que la intención es ganar tiempo valioso para ajustar las barandas de seguridad del código antes de masificar su distribución comercial.

En las pruebas analíticas presentadas por el consorcio, la máquina superó con facilidad el rendimiento de competidores directos como GPT-6 Astra de OpenAI o Claude de Anthropic.

El motor registró una tasa de éxito histórica del 77,9 % en la resolución de tareas complejas de ingeniería de software de manera continua. En consecuencia, los analistas prevén que esta actualización revolucione las telecomunicaciones globales una vez que se libere oficialmente.