¿Fumas? La enfermedad que podrías heredarle a tus hijos cuando sufres de tabaquismo

Investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz descubrieron que la exposición a la nicotina antes de la concepción perjudica el metabolismo de la descendencia, hallazgo que alerta sobre un aumento en el riesgo de padecer diabetes en los hijos de padres fumadores.

El equipo científico publicó los resultados en la revista Journal of Endocrine Society tras analizar a ratones machos expuestos a la nicotina. Los especímenes estudiados exhibieron alteraciones significativas en la regulación de los niveles de azúcar en sangre.

«Cuando los ratones machos consumieron nicotina en su agua de beber, sus descendientes tuvieron alteraciones metabólicas que parecen impactar la manera en que el cuerpo metaboliza el azúcar», explicó la científica Raquel Chamorro-García.

La investigadora señaló la trascendencia de este descubrimiento para la salud pública futura. «Esto sugiere que el consumo de tabaco en los hombres está asociado a un mayor riesgo de que sus descendientes desarrollen diabetes», advirtió.

Este trabajo científico reaviva el debate sobre cómo los hábitos paternos moldean la salud de las generaciones venideras. Estudios previos ya habían vinculado la exposición al alcohol, drogas y dietas inadecuadas con trastornos neurológicos y metabólicos heredados.

El equipo multidisciplinario liderado por Chamorro-García contó con la participación de Stephanie Aguiar, Truman Natividad, Daniel Davis y Carlos Díaz-Castillo. La investigación obtuvo financiamiento del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental y la Universidad de California.

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO SOBRE EL TABACO Y LA DIABETES

El estudio subraya la urgencia de profundizar en el tema, considerando que la diabetes afecta actualmente a 40 millones de personas en Estados Unidos. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), esta enfermedad crónica genera graves daños renales, cardíacos y nerviosos, reseñó Infobae.

Los expertos plantean que el tabaco es una de las causas más evitables de problemas sanitarios a nivel mundial. Con esta nueva evidencia, los investigadores confirman que la nicotina consumida por los padres influye directamente en el desarrollo metabólico de su descendencia.