FOTO IMPACTANTE: El pez con dientes en la cabeza que sorprende a la ciencia

Un grupo de científicos hizo un inesperado hallazgo en el océano Pacífico: un pez con dientes creciendo en la parte superior de la cabeza. El descubrimiento sorprendió a varios miembros del mundo de la ciencia.

El estudio, publicado en la revista Science Daily, precisó que se trataba de un pez conocido como spotted ratfish. Se trata de los ejemplares adultos machos que desarrollan una extraña estructura sobre sus cabezas.

En primera instancia, los investigadores sospecharon que se trataba de una protuberancia extraordinaria en la cabeza del pez. No obstante, a través de microscopía y análisis genéticos descubrieron que, sorprendentemente, eran filas de dientes.

Foto: cortesía

La cantidad y el tamaño de los dientes varía en los ejemplares adultos, pero hay siete u ocho filas en la mayoría de los casos. Esta especie de pez está emparentado con los tiburones y las rayas.

¿POR QUÉ EL PEZ TIENE ESTOS DIENTES?

De acuerdo al estudio, este pez puede desarrollar una estructura cartilaginosa llamada tenaculum. Este extraño apéndice crece entre los ojos como un bulto blanco y se despliega con una «forma de órgano ganchudo cubierto de dientes».

Aunque todavía falta conocer más detalles al respecto, todo parece indicar que es una estructura que facilita el apareamiento de este pez. El macho la usa para tomar la aleta de la hembra y mantenerse cerca durante la reproducción.

La mayoría de los vertebrados solo cuentan con dientes en la boca y la comunidad científica pensaba que se desarrollan con células localizadas en la cavidad oral. Sin embargo, el hallazgo de este pez planteó un nuevo análisis sobre la evolución de la dentadura.

