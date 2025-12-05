Estas son las seis series que debes ver en diciembre

Llegó diciembre y millones de personas se preparan para tomarse unos días de descanso. En ese sentido, se vuelve imprescindible tener varias opciones para tener buen maratón de series desde el hogar.
Para diciembre hay series de distintas temáticas y seguramente una de ellas será de tu gusto. A continuación, desde Caraota Digital te recomendamos varias producciones para que veas en la tarde desde tu sofá.
SERIES PARA DICIEMBRE
- Stranger Things (terror y fantasía): una de las series más populares de sus últimos años mantiene a millones de fanáticos atentos a su última temporada. El último episodio tendrá más de dos horas de duración, llegará Netflix el 31 de diciembre.
- Los abandonados (acción y drama): dos familias totalmente diferentes y lideradas por mujeres verán su destino entrelazado en 1854. Esta serie, que transcurre en Estados Unidos, deja en evidencia la lucha de clases y se podrá ver en Netflix desde esta semana.
- Fallout (ciencia ficción apocalíptica): el 17 de diciembre llegará la segunda temporada de esta adaptación de la saga de videojuegos postapocalípticos. Tras ser elogiada por la crítica, estos nuevos ocho capítulos se podrán ver en Amazon Prime.
- Percy Jackson y los dioses del Olimpo (fantasía y aventura): la segunda temporada de la adaptación de la exitosa saga literaria llegará a Disney + este 10 de diciembre. Cuenta con ocho capítulos.
- El hombre contra el bebé (comedia): el gran Rowan Atkinson vuelve a la pequeña pantalla con esta gran serie para Navidad. Llegará a Netflix este 11 de diciembre.
- Emily en París (comedia romántica): la quinta temporada de esta popular serie va a aterrizar en Netflix el 18 de diciembre. La actriz Lily Collins vuelve a la carga y ahora Emily Cooper buscará conquistar Italia.