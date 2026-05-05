Ernesto Paraqueima, ex alcalde de El Tigre, muestra su obra literaria escrita en cautiverio

La biblioteca de la Universidad Central de Venezuela fue el recinto donde el ex alcalde de El Tigre (estado Anzoátegui), Ernesto Paraqueima Luiggi, presentó este lunes 4 de mayo sus dos obras literarias: ‘Ciudad bendita’ y ‘Yo maté a mi madre’, evento en el que estuvo acompañado por el Dr. Víctor Rago Albujas, rector de la UCV y la Dra. María Fátima Garcés, vice rectora académica, así como personalidades, periodistas, estudiantes y público en general.

“Estas dos obras fueron concebidas desde la reflexión profunda y la adversidad, que ahora buscan conectar con el lector”, señaló el autor en su cuenta Instagram @ernestoparaqueima.

Ernesto Paraqueima nació el 3 de febrero de 1.973 en la ciudad de El Tigre. Es sociólogo, egresado de la Universidad de Oriente (U.D.O.) con más de dos décadas de trayectoria como docente universitario. Fue alcalde de El Tigre en los periodos 2.004/2.008 y reelecto para cumplir el periodo 2.021, el cual no pudo concluir porque fue privado de libertad durante tre años por una acusación de la que fue absuelto hace un mes.

En el infortunio escribió sin pausa como una necesidad de expresarse, desahogarse y aliviarse. “Fue una rutina de supervivencia escribir y hacer ejercicio físico” , precisa .

Cabe señalar que en 2.015 publicó su ópera prima ‘El poder penal‘. Tras enfrentar tres años de privación de libertad y estar inhabilitado políticamente, Paraqueima transformó el aislamiento en un ejercicio narrativo y aprovechó sus días de reclusión para dar vida a un universo literario, cargado de una profunda reflexión social.

‘Ciudad bendita’ es una crónica de realismo puro en la que la ficción se funde con la sociología para desnudar los hilos invisibles del poder. Allí un influyente líder social recorre las arterias que él mismo ayudó a cimentar. “Esta obra es el producto de un imaginario llevado al límite durante un periodo de profunda oscuridad. Es en esencia, el grito de un hombre que decidió mirar al vacío y escribir lo que vio antes de regresar a la superficie”, agrega Paraqueima.

Por su parte ‘Yo maté a mi madre’ , narra la trágica vida de una joven de 14 años, quien intentó de manera apresurada hacerse mujer y terminó cometiendo crímenes calculados sin ningún tipo de escrúpulos, desarrollando una vil ambición por el dinero, el poder y el control sobre las demás personas. “ Es posible que esa novela se trate de un hecho real o tan solo sea una ficción” , señala el autor.

Durante el bautizo del libro, el rector de la U.C.V., Dr. Víctor Rago Albujas, señaló:

“Aprecio en Paraqueima esa actitud de superación. Hay que tener esa actitud positiva que reconoce las deficiencias de la vida humana, que provoca sufrimiento pero que termina elevándose por encima de eso. Esta Universidad es un territorio accesible para todas las causas constructivas, de un país mejor y sin presos políticos…este acto de hoy se inscribe en esa línea”.

Los libros ‘Ciudad bendita’ y ‘ Yo maté a mi madre’ son editados por Editorial Arte y estarán disponibles próximamente en Mercado Libre y en las principales librerías del país.

NOTA DE PRENSA