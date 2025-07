EN VIDEO: Pingüino de Magallanes sorprendió a bañistas en Río de Janeiro tras llegar desde la Patagonia

Una visita inusual sorprendió a bañistas de Río de Janeiro, después de que un pingüino de Magallanes fuera visto nadando tranquilamente cerca de la orilla y entre quienes disfrutaban del agua en Praia do Arpoador, luego de arribar desde la Patagonia.

Un video del ave no voladora se hizo viral rápidamente en redes sociales. En el metraje, se ve al ejemplar nadando con soltura, pese a ser una especie acostumbrada a las gélidas aguas. Mientras algunos observaban fascinados, otros se mostraban incrédulos.

De acuerdo con expertos, el pingüino de Magallanes pertenece a una especie originaria del sur de Chile y de la Patagonia de Argentina, donde los mares son mucho más fríos. Asimismo, se reproducen en esta última región y, al término de la temporada, comienzan un largo viaje hacia el norte.

Estas especies migran en búsqueda de alimento y aprovechan las corrientes. En general, no suelen llegar tan lejos, aunque a veces hay excepciones.

EXISTEN REGISTROS PREVIOS DE ESTOS PINGÜINOS EN BRASIL

La aparición de este pingüino no es inédita, ya que a veces aparecen en costas brasileñas. Pese a que no es algo usual, sí existen registros. La mayoría no llegan más allá del sur de Brasil, pero en ciertos años, por causas todavía no claras, algunos recorren cientos de kilómetros de más.

De acuerdo con El Tiempo, las corrientes oceánicas influyen en ello. También la temperatura del agua y la pesca. Además, si la comida escasea en un punto, continúan su rumbo, a veces sin un destino en mente.

De igual forma, otros ejemplares, guiados por algo tan básico como el instinto de supervivencia, terminan haciendo lo mismo.

Frente a una situación así, lo más importante es no acercarse demasiado al pingüino. Tampoco hay que tocarlo o intentar alimentarlo y mucho menos permitir que un perro se acerque. Si el animal parece desorientado o tiene dificultad para moverse, es recomendable avisar a las autoridades.