EN VIDEO: Así fue el primer viaje del avión eléctrico más grande del mundo

Este 12 de agosto se puso a prueba el prototipo X1 de Heart Aerospace, el avión eléctrico impulsado por baterías más grande construido hasta el momento. La máquina completó su primer vuelo de 27 minutos en Plattsburgh, Nueva York.

Esta aeronave alcanzó una altitud de 1.100 pies tras despegar con un peso máximo superior a las 11 toneladas, informó el portal AviacionLine.

Sin embargo, hay un elemento a considerar: el peso de las baterías. A diferencia del combustible que se usa habitualmente, que reduce el peso del avión a medida que se consume durante el vuelo, las baterías mantienen su masa intacta de principio a fin.

Esto se convierte en un peso muerto considerable para la carga útil y limitando tanto la velocidad como la autonomía.

La operación se concretó bajo un certificado especial emitido por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU. El organismo autorizó las fases de rodaje, despegue, ascenso, maniobras y aterrizaje.

El avión posee una envergadura de 32 metros y una longitud de 23 metros. Mientras que el sistema de propulsión eléctrica generó más de 1 megavatio de potencia durante la misión. Además de que registró un consumo de energía cercano a los cinco dólares, detalló la compañía fabricante.

La cifra establece una diferencia frente a los incrementos en los precios de los combustibles fósiles, que subieron un 63% en el último año.

VENTAJAS SEGÚN LOS EXPERTOS

El prototipo X1 completó su primer vuelo de 27 minutos en Plattsburgh (Nueva York), alcanzando 1.100 pies y operando con un peso máximo superior a 11 toneladas bajo un certificado especial de la FAA.

“El X1 prueba que los aviones comerciales eléctricos pueden revolucionar la economía de la aviación”, afirmó Anders Forslund, fundador y CEO de Heart Aerospace.

“Ofrecerán vuelos más accesibles, frecuentes y sostenibles, conectando aeropuertos más cercanos a las ciudades”, agregó.

Este vehículo funciona como un demostrador a escala real para el proyecto del ES-30. Este es un modelo regional de propulsión híbrida-eléctrica diseñado para transportar a 30 pasajeros.

La firma busca certificar la variante comercial bajo los estándares de la FAA. Acumula pedidos de operadores como United Airlines, Air Canada y JSX, según reportó nuestro medio asociado, Aeroin.

“El vuelo del X1 representa un avance importante”, indicó Michael Leskinen, director financiero de United Airlines.

Por su parte, el ejecutivo de Air Canada, John Di Bert, destacó que “la inversión en el ES-30 demuestra el compromiso de la compañía con tecnologías innovadoras para la transición energética de la aviación”.

La entrada en servicio comercial del ES-30 está programada para 2031. El fabricante proyecta reducir los costos operativos en más de un 40% frente a los aviones regionales convencionales a partir de un menor gasto energético y un mantenimiento simplificado.