EN FOTOS: Descubre la nueva especie de gatito que la National Geographic confirmó en Bolivia

Un grupo de científicos internacionales anunciaron el descubrimiento de una nueva especie de gato, llamado Leopardus tilcayo, en los Andes de Bolivia. Las imágenes sorprendieron a la comunidad naturalista.

La historia se remonta hasta 2016, cuando Paola Nogales-Ascarrunz , bióloga y exploradora de National Geographic que trabajaba en Bolivia, recibió una llamada de un santuario en la que le informaban de un «gato extraño».

El animal tenía una «cara pequeña y arrugada, orejas cortas y redondas, y largos bigotes», según National Geographic. En primera instancia, pensó que se trataba de un gato de la especie Leopardus tigrinus.

No fue hasta varios años después que Nogales-Ascarrunz logró perfeccionar sus habilidades de análisis genético e investigó el genoma de este misterioso gato. Recibió el apoyo de Eduardo Eizirik , genetista de la Universidad Católica de Rio Grande do Sul en Brasil, y de Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes.

DETALLES DEL GATO

Tras determinar que se trataba de una nueva especie, los investigadores debían determinar cómo se iba a llamar este gato. Finalmente, lo nombraron Leopardus tilcayo, en honor al nombre por el que lo conocen los locales.

«Les preguntamos a los lugareños: ‘¿Por qué lo llaman tilcayo?’», dijo Nogales-Ascarrunz,. «Y nos respondieron: ‘¡No lo sé! Mi abuelo lo llamaba tilcayo , así que yo también lo llamo tilcayo’», acotó. El nombre no tiene un significado ni en español ni en quechua.

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Pocos detalles se conocen sobre este gato, más allá de que habita en la ecorregión de los bosques de Yungas, en Bolivia, ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. Aspectos como su dieta, reproducción y vida cotidiana son desconocidos.

Se trata del primer felino descubierto desde el gato de las pampas en 1923. Más allá del hallazgo, el estudio redefinió el árbol genealógico y los investigadores esperan que la metodología sirva para encontrar nuevas especies.