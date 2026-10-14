El quesillo conquistó la televisión argentina: Venezolana llevó el famoso postre a un programa y el presentador no se pudo resistir

Una joven venezolana, quien es emprendedora y estudiante de medicina, se robó el corazón del conocido presentador Dario Barassi en su programa televisivo en Argentina al ofrecerle un plato de quesillo.

«Mi nombre es Gabriela León, tengo 24 años, soy de Venezuela, vivo acá desde hace seis años y en Argentina me siento como en mi casa. Estudio medicina, y tengo un emprendimiento familiar. Vine con mi mamá, mi hermana y mi papá y te trajimos algo para que pruebes», comentó la venezolana.

Tras su presentación, Barassi se acercó a la familia venezolana y tras bromear un poco le comentaron que se trataba de un flan al estilo venezolano que tiene leche condensada.

«Ay, amo la leche condensada. No, pero no le puedo entrar en vivo», comentó el presentador mientras veía de cerca el quesillo. Sin embargo, casi de inmediato no pudo resistirse más y empezó a cortarlo. «No es que tenga hambre, pero me gustan las cosas nuevas», dijo.

Tras probarlo no pudo evitar demostrar lo mucho que le había gustado. «Vamos a Venezuela».

«Combina muy bien, un aplauso para la cocinera chicos», concluyó Barassi.