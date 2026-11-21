Una familia de Estados Unidos rompió un insólito récord Guinness: la mayor cantidad de generaciones nacidas en la misma fecha. La marca se remonta hasta 1907 y se enfoca en el 14 de septiembre.

Con el nacimiento de Arthur Bell en la misma fecha de 2025, el Guinness World Records certificó la marca. Se trata de la primera familia acreditada con cinco generaciones consecutivas con el mismo cumpleaños.

Todo se remonta hasta el 14 de septiembre de 1907, cuando nació Wilber Harlow. Luego le tocó a su hija, Addi, que nació en la misma fecha, pero de 1949, seguida de su nieto Donald (1972), su bisnieta Emma (1997) y su tataranieto Arthur.

Los nacimientos abarcan 118 años. La marca anterior era de cuatro generaciones y era compartida por siete familias, que contaban con registros que se remontaban hasta el siglo XIX.

LA FAMILIA PLANIFICÓ TODO

Emma Bell apuntó que la familia conocía la singularidad de contar con cuatro generaciones con el mismo cumpleaños. Antes de pedir la certificación del Guinness World Records, preguntó si el nacimiento de su segundo hijo podría extender la marca.

«Siempre supimos que teníamos un récord con cuatro generaciones, pero no presentamos la solicitud porque queríamos que la quinta naciera el 14 de septiembre», explicó Emma. «Ahora somos los únicos poseedores del récord, en vez de compartirlo», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIRAL: GTA VI ROMPE RÉCORDS Y GENERA 3.790 MILLONES DE DÓLARES EN SU PRIMER DÍA A LA VENTA

La fecha prevista para el parto de Arthur era el 14 de septiembre y, apenas recibieron la información, se dieron cuenta de que podrían continuar la tradición. El bebé nació ese día y permitió que la familia rompiera la marca.

El abuelo del bebé, Donald Harlow, no dudó en relacionar la marca de su familia con la fe. «Dios obra de maneras hermosas», dijo el señor, mientras calificaba al pequeño como «nuestro niño milagro».