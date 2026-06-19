El hábito infravalorado que podría reducir casi en 60% la demencia, según un respetado médico

La demencia consiste en la pérdida de funciones cognitivas como la memoria, el lenguaje o el razonamiento. Se trata de un problema que afecta a los adultos mayores en su día a día y evidencia enfermedades neurodegenerativas.

Amir Khan, médico y presentador de televisión británico, detalló que la fuerza de agarre es un indicador de salud cerebral a largo plazo. En tal sentido, señaló que incorporar algunos ejercicios a la rutina diaria ayudaría a prevenir la demencia.

«Cada sentadilla, cada ejercicio de resistencia, cada tramo de escaleras que subes y cada bolsa de compras que llevas no solo son una inversión en tus músculos, sino también, posiblemente, en tu futuro cerebro», detalló el especialista.

Khan, que se desempeña como médico de cabecera del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), precisó que las personas con buena fuerza muscular y menos sedentarismo tienen una menor probabilidad de desarrollar demencia.

FACTORES DE LA DEMENCIA

El especialista subrayó que las personas que tienen un estilo de vida menos saludable corren un riesgo hasta un 57% mayor de sufrir demencia en la vejez. Por tanto, Khan señaló cuatro factores clave a tomar en cuenta.

Un estilo de vida saludable, que implica un menor riesgo de demencia, consiste en actividad física regular, mantener una fuerza de agarre superior a la media, permanece sentado menos de seis horas al día y dormir entre siete y ocho horas en la noche.

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Más allá de la demencia, Khan también brindó consejo para evitar que la gente «parezca mayor». «Los cambios en la piel que nos hacen parecer mayores se deben más probablemente a la exposición al Sol que a la edad en sí», indicó.

Ante este escenario, Khan exhortó a usar protector diariamente, alegando que ayudará a que la pie no sufra daño solar. A esto se suma que el Sol degrada el colágeno y sin él «empezamos a perder firmeza y a arrugarnos».