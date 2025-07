El escándalo viral en Irán por video de jugadoras de baloncesto mientras bailaban

Un video en el que se puede ver a las jugadoras de la selección de baloncesto de Irán, en el marco de su presentación para la Copa Asia, fue censurado por las autoridades de ese país, generando críticas de varios activistas.

En el video se puede apreciar a las jugadoras, que llevan sus brazos, piernas y cabello cubiertos, sonriendo y bailando durante una sesión de fotos. Varias de ellas posaron ante la cámara con pelotas y otras compañeras.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales. Sin embargo, Hassan Moezzifar, secretario de la Federación Iraní de Baloncesto, ordenó eliminar el video porque las acciones de las jugadoras estaban «poco alineadas con las costumbres del país».

«Estos asuntos conciernen al vestuario femenino, y se debería haber tenido mayor sensibilidad al realizar un video así», dijo. «No tenemos ningún problema con la alegría de las chicas», acotó Moezzifar.

It is shocking. The AFC just deleted a joyful dance video of Iranian female basketball players because the Islamic Republic’s authorities didn’t like women dancing.@theafcdotcom! You can’t claim to represent international sport while bowing to the demands of a gender apartheid… pic.twitter.com/lO8hGK4DTg

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) July 14, 2025