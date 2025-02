El divertido video viral de una perrita que «entiende la conversación» de su dueña

Un divertido video se ha hecho viral en las redes sociales, en el que se muestra a una perrita de nombre Noa que parece «entender» perfectamente la conversación que sostiene su dueña.

En el audiovisual en cuestión, se ve a la ama de la mascota, llamada Carla, fingir estar hablando por llamada telefónica. Sin embargo, todo lo hace como parte de un truco para evidenciar cómo la canina interpreta a la perfección sus palabras.

La muchacha menciona diferentes escenarios y nombres de familiares, generando reacciones en la perrita. La patuda se muestra entusiasmada cuando su dueña dice que irían a la casa de la abuela y una persona llamada Raquel las acompañará. En ese punto, Noa abre los ojos, mueve su cabeza a ambos lados y levanta sus orejas, denotando que ha captado la información.

No obstante, la situación cambia cuando la dueña menciona que la perrita Noa «se portó mal» y por esa razón no las acompañará. Al mismo tiempo, precisa que su mascota deberá ir al veterinario, lo que genera una notoria reacción del animal, quien emite una especie de llanto el cual escala cuando decide saltar sobre su dueña. Luego, Carla no pudo aguantar y comenzó a reír.

LAS REACCIONES EN REDES SOCIALES

Tras el comportamiento de la perrita, numerosos usuarios le dejaron mensajes a Carla en la caja de comentarios. «No la hagas sufrir, me dejaste llorando al verla», «Es adorable cómo entendió toda tu conversación», «Ahora estoy con mucha pena por ella. Sé que es broma, pero estoy llorando», son algunos de los comentarios.

Otros, por su lado, resaltaron lo mucho que los perros pueden comprender las interacciones humanas. «La acabo de conocer y la amo. Qué sencillo es con los perros», dijo una persona. «Los perros no solo entienden, también sienten. Y eso es lo que los hace tan especiales», agregó otra.

Respondiendo a los internautas, Carla señaló: «La perrita es muy querida en nuestra familia. Es muy mimada y por eso se pone así».