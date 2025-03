El aterrador momento que vivió un buzo al sacar a un pulpo de su madriguera, casi terminó asfixiado

Un buceador en la costa del extremo oriental de Rusia vivió un angustiante momento cuando un pulpo, molesto por la invasión de su madriguera, lo envolvió con sus tentáculos en un intento por inmovilizarlo.

El dramático episodio, registrado en video, rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde miles de usuarios criticaron la actitud del hombre por provocar a la criatura marina.

El incidente ocurrió a principios de este mes cerca de Primorsky Krai. En las imágenes se observa cómo el buceador utiliza una vara para hurgar en la madriguera del pulpo antes de sacarlo abruptamente de su refugio. Sin embargo, la respuesta del molusco fue inmediata y liberó una nube de tinta y se aferró al buzo con fuerza, envolviendo sus tentáculos alrededor de sus manos y cuello.

A medida que la presión aumentaba, el hombre intentó desesperadamente liberar su rostro del agarre del animal, pero no tuvo éxito. En un acto de supervivencia, nadó hasta la superficie mientras forcejeaba con el pulpo. Finalmente, tras varios segundos de lucha, logró desprenderse de la criatura. No está claro si sufrió lesiones durante el enfrentamiento.

🎥🐙 A diver poked an octopus—bad idea! The angry creature wrapped its tentacles around him, choking him before he barely escaped. Respect the ocean! 🌊⚠️

