El asombroso récord de un atleta que recolectó fondos para la investigación contra el cáncer, corrió 50 maratones en 22 días

William Goodge, es un atleta británico que completó un maratón en cada uno de los 50 estados de Estados Unidos en 22 días, 17 horas, 16 minutos y 34 segundos. Se trata de una hazaña que le valió un récord Guinness por realizar esa distancia en todo el país en el menor tiempo registrado.

Según reseña el portal Infobae, este reto sumó 2.108 kilómetros y buscó recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

El recorrido comenzó el 9 de octubre en Honolulu, Hawái, y lo terminó el 1 de noviembre al cruzar la meta del Maratón de Nueva York. Esa fue la única competencia oficial de su itinerario. Las otras 49 pruebas se realizaron en recorridos previamente definidos y registrados, según informó Guinness World Records.

Para cumplir el desafío, Goodge se trasladó entre los estados en menos de un mes. El trayecto incluyó Hawái y Alaska, siguió por el oeste y el centro del país, avanzó hacia el sur y concluyó en la costa este.

La campaña, llamada Goodwin Generated: Mission America, reunió más de USD 60.000 para la investigación y la asistencia a personas con cáncer. Así lo aseguró la organización que certificó el récord. Destinaron los recursos a Stand Up To Cancer, entidad que financia estudios sobre la enfermedad.

EL RECORRIDO

En cada estado, otros corredores pudieron acompañar a Goodge durante los primeros cinco kilómetros de la prueba. La convocatoria permitió que residentes de distintas ciudades se sumaran a algunos tramos del proyecto, que atravesó calles urbanas, rutas y zonas costeras.

El propósito solidario está ligado a la historia personal del atleta. Su madre, Amanda, murió de linfoma no Hodgkin en 2018. A partir de entonces, Goodge convirtió las carreras de larga distancia en una forma de recaudar dinero para financiar tratamientos y estudios sobre el cáncer.

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“No puedo hacer nada para recuperar a mi madre, pero sí puedo usar su memoria para demostrar que fue una mujer increíblemente fuerte y cariñosa”, afirmó William en una declaración publicada por Guinness World Records.

Así, incorporaron el registro a la categoría de la mayor rapidez para correr la distancia de un maratón en los 50 estados de Estados Unidos. Con su llegada a Nueva York, Goodge completó las 50 pruebas previstas y concluyó la campaña.