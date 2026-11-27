La reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a generar revuelo en redes sociales tras compartir sus visiones sobre el panorama mundial.

Durante una transmisión especial para El Heraldo de México, la pitonisa advirtió sobre escenarios complejos tanto para el cierre de noviembre como para el próximo año.

En su intervención, la vidente puso especial atención en la simbología del número 27. Según explicó, esta cifra representa transformaciones profundas y tensiones a nivel internacional.

«El año 2027 será el año del apocalipsis porque el número 27 en el libro del Nuevo Testamento es el libro de Juan», dijo.

CUATRO VISIONES PARA EL AÑO 2027

Más allá del cierre de este mes, Mhoni Vidente aseguró que el próximo año estará marcado por fuertes conflictos geopolíticos. Para respaldar su postura, hizo referencia a su propia interpretación de la portada de la revista The Economist.

• Daños en Francia: Visualizó el posible derrumbe o caída de la emblemática catedral de Notre Dame.

• Revelaciones espaciales: Aseguró que saldrá a la luz información oficial sobre la existencia de vida extraterrestre.

• Avances científicos: Señaló que continuará la clonación de animales, vinculándolo con supuestos avistamientos de especies prehistóricas.

• Alerta sanitaria: Advirtió sobre la posible aparición de un nuevo virus agresivo producto de una mutación.

ADVERTENCIA PARA FINALES DE NOVIEMBRE

La astróloga señaló el viernes, 27 de noviembre, como una jornada crítica en materia de seguridad. Sus declaraciones apuntaron directamente al fin de semana del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Por otro lado, explicó que el movimiento de personas y las actividades propias de esta celebración podrían aumentar la tensión. “Todo el mundo sale de viaje, todo el mundo compra, están en la cena. Están las cosas muy complicadas. El 27 es el número del apocalipsis”, expresó.

Explicó que los desplazamientos masivos y la alta actividad comercial de esa fecha podrían complicar el ambiente. Incluso alertó sobre el riesgo de posibles incidentes de seguridad durante esas festividades.

Como es habitual, sus declaraciones dividieron opiniones entre sus seguidores. Mientras algunos toman sus palabras con cautela, otros siguen de cerca cada una de sus lecturas astrológicas.